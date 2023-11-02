Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?

Suriye iç savaşını körükleyen ABD’nin Türkiye’nin demografik yapısını değiştirmeye yönelik planları hepinizin malumu!

Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme derdindeki ABD, önce Irak’ı karıştırdı, sonra Suriye’yi!

Sadece bu ülkeleri karıştırmakla kalmadı, Türkiye üzerindeki emellerini de gerek açık gerek gizli olarak yerine getirmeye de devam ediyor!

İşte bu hain emellerden bir tanesi bankacılık sistemindeki bir açıkla ortaya çıktı!

ABD Hükümeti’nin finansal kuruluşu İnternational Development Finance Corporation-DFC (Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu) Şekerbank’a 100 milyon dolarlık destek kredisi sağladığını geçtiğimiz ay yazmıştım!

Kuruluşun internet sitesinde, kredinin “Kadınlara/kadınlara ait KOBİ'lere, Suriyeli mülteci KOBİ'lerine, deprem yardımına ve KOBİ'lere verilen kredileri desteklemek için kıdemli teminatsız kredi” şartıyla verildiği açıklanmış ancak gerçeğin böyle olmadığı elime geçen bir linkle ortaya çıkmıştı!

DFC’nin deşifre olan belgesinde aynen şu yazıyordu:

“Suriyeli mültecileri çalıştıran veya onlara fayda sağlayan KOBİ’lere finansal destek sağlayacak”

İşte ABD, Suriyelileri Türkiye’de kalıcı hale getirmek için Şekerbank üzerinden 100 milyon dolarlık kredi sağlıyordu!

Peki gizlenen belgede ne yazıyordu dersiniz:

“Gizli ticari bilgiler. ABD Hükümeti dışında paylaşılmayacaktır”

Gizli ticari bilgilermiş, ABD Hükümeti dışında bu bilgiler paylaşılmayacakmış!

Haber sonrası olayın ortaya çıkışıyla beraber

DFC’nin internet sitesinde krediye ilişkin “Suriyeli kobiler” ibaresinin yer aldığı haber kaldırıldı.

Ancak sitenin “aktif projeler” bölümünde Şekerbank’a ilişkin projenin detaylarının yer aldığı sayfada “Suriyeli Mülteci KOBİ’ler” ibaresi halen yer almaya devam ediyor!

Adamlar gizlemeye çalıştıkları ancak ortaya çıkan planlarıyla ilgili bir adım atmaya bile gerek duymuyor!

Madem bu kadar umursamayacaksınız, neden “gizli” ibareli belgelerle Şekerbank’a kredi veriyorsunuz?

Peki bu krediyle ilgili ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ne demişti?

“Bu kredi, Türkiye’de depremden etkilenen toplulukları desteklemek için atılmış çok büyük bir adımdır. Türk dostlarımızın yeniden yapılanma sürecinde rol almaktan onur duyuyoruz”

Türkiye’nin demografik yapısına tehdit oluşturan bu hamlelerini duyururken utanmadan “Türk dostlarımız” ibaresini kullanıyordu!

Peki Şekerbank’ın DFC ile yaptığı “gizli” ibareli bu anlaşmadan Türk hükümetinin haberi var mı?

Türk hükümeti bu konuda bir adım attı mı?

Bunlar halen belirsizliğini koruyan sorular!

Peki ya ortaya çıkmayan belgelerde ne destekler verildi acaba?

İşte o belgeler:

(Gizli belgede yer alan “Gizli ticari bilgiler. ABD Hükümeti dışında paylaşılmayacaktır” ibaresi sitedeki projeler kısmındaki belgede yer almıyor!)

Haber siteden kaldırılmıştı!