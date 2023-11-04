Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?

ABD’nin Şekerbank üzerinden gerçekleştirmeye çalıştığı Türkiye’nin demografik yapısına tehdit olan planını yazmıştım!

Sanırım ABD’nin hain planları Şekerbank’a yönelik iddialar nedeniyle sekteye uğramak üzere!

ABD’nin Şekerbank’a deprem bölgesi için sağladığı 100 milyon dolarlık kredideki “Suriyeli Mülteci Kobiler” ibaresinin gizlendiğini daha önce dile getirmiştim!

Gizlenen belgede yer alan, “Gizli ticari bilgiler. ABD Hükümeti dışında paylaşılmayacaktır” ibaresini de önceki gün deşifre etmiştim.

Gizli ticari bilgilermiş, ABD Hükümeti dışında bu bilgiler paylaşılmayacakmış!

Vayyy vayyy vayyy, bak sennn!

Kredi sağlanırken Türk kamuoyundan saklanan bu belgeyi ve detaylarını deşifre eden yazım sonrası bir okur ulaştı ve DFC’nin Genel Müfettişlik Ofisi OIG tarafından bu kredinin askıya alındığını söyledi.

OIG; yasa dışı, sahtekarlık ve uygunsuz davranışlara yönelik incelemede bulunan cezai, hukuki ve idari soruşturmalar yürüten bir ofis!

Bağımsız federal denetçilerden oluşuyor!

OIG’nin araştırmaları, dünya çapında ve çalışanların suistimalinden siber suçlara kadar milyonlarca dolarlık dolandırıcılıklara kadar uzanıyor soruşturmaları!

İşte kaynağım bu kuruma Şekerbank ile ilgili iddialarına yönelik mail atıyor!

Kaynağım kurumla aralarında geçen mailleşmelerin ekran görüntülerini de tarafıma iletti!

Olayı şöyle özetleyebiliriz; kaynağım OIG’ye Şekerbank’ın bazı birimlerinde yasa dışı bazı işlere göz yumulduğu iddiasıyla bir mail gönderiyor ve OIG kaynağımı Microsoft Team üzerinden toplantıya çağırıyor!

Kaynağım OIG ile birçok belge ve video paylaşıyor yasa dışı işlemlere ait!

Kaynağımın aktardığına göre, ofis soruşturma esnasında krediyi askıya alıyor!

Anlayacağınız ABD’nin Türkiye’nin demografik yapısına yönelik hain planı Şekerbank’la ilgili iddialar üzerine geçersiz olmak üzere!

İddialar vahim!

Aylardır yazıyoruz, çiziyoruz!

Bankadan herhangi bir açıklama geldiği yok!

Belgelerle yazdığımız için bu konularda cevap veremiyor olabilirler!

Ancak en azından şuna cevap versinler!

ABD tarafından sağlanan 100 milyon dolarlık kredi askıya alındı mı?

Askıya alındıysa size yönelik suçlamalar neler?

Krediniz hangi nedenle askıya alındı?

İşte o belgeler: