Türkiye’den özel uçak ve sahte diplomatik pasaportlarla insan kaçıran örgütü Belçika polisi, çökertti

BBC’nin haberine göre, Avrupa Polis Teşkilatı’nın (Europol) da destek verdiği operasyon kapsamında Belçika, İtalya ve Fransa’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin Türkiye’den insan kaçırdığı belirtildi. Türkiye’den insan kaçakçılığı için kullanılan 2 özel uçağa da el kondu.

Belçika federal polisinden yapılan açıklamaya göre, sahte diplomatik pasaport taşıyan yolcular, insan kaçakçılığı yapan çetenin yardımıyla özel uçaklarla Türkiye’den Avrupa’ya götürülüyordu. İnsan kaçakçıları, özel uçak ve sahte pasaport karşılığında yolculardan 20 bin dolar ücret talep ediyordu.

ROTA ELE VERDİ

İnsan kaçakçılarını, özel uçakların izlediği rota ele verdi. Türkiye’den kalkan uçakların resmi varış noktası genellikle Karayip adaları olarak bildirildi. Ancak uçakların hiçbir zaman resmi varış rotasına ulaşmadığı belirlendi.

SIĞINMA BAŞVURUSUNDA BULUNUYORLAR

Türkiye’den yola çıkan yolcular, Avrupa havalimanlarındaki mola sırasında, özel uçağı terk ederek, sahte diplomatik pasaportlarını imha ediyor ve sistematik olarak sığınma başvurusunda bulunuyorlardı.

İnsan kaçakçılığı yapan örgüt elemanlarının, kendi uçak filosunu inşa etmek amacıyla sahte çekler düzenledikleri ve havayollarını dolandırdıkları da belirlendi. Çetenin, faturaları ödemeyerek, birçok oteli de dolandırdığı ortaya çıktı.

Belçika polisine göre, 2020’nin Ekim ve Aralık ayları arasında 5 farklı Avrupa ülkesinde en az 5 kaçakçılık operasyonu gerçekleşti.

Belçika polisi, Europol ve diğer Avrupa ülkelerindeki güvenlik birimleri ile irtibata geçti. Ortak operasyon sonucu Belçika, İtalya ve Fransa’da yapılan ev aramalarında 5 kişi gözaltına alındı.

Belçika’daki ev aramaları sırasında, sahte belge hazırlamak için kullanılan bazı materyaller de ele geçirildi.

Operasyonlarda, çok miktarda nakit para, örgüt tarafından kullanılan çeşitli mallar ve 2 özel uçağa da el kondu.

Belçika’daki zanlılar Çarşamba günü insan kaçakçılığı, kara para aklama, suç örgütü üyeliği ve sahtecilik suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.