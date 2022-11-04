4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Pasaport ücretini görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı

Pasaport ücretini görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı

2022'de yüzde 36,2 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı, 2023 yılı için yüzde 122,9 olacak. Buna göre, 10 yıllık pasaportun bedeli 1478 TL’den 3 bin 295,70 TL'ye çıkacak.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 16:51
Takip Et

10 yıllık pasaport bedelinde büyük artış

Pasaport ücretini görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı
+
Aa
-

Yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her yıl kasım ayının başında ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor.

Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte vergi, harç ve cezaların zam oranlarının hesaplandığı yeniden değerleme oranı da belirlendi. Buna göre; 2022 için yüzde 36,2 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı, 2023 için yüzde 122,9 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu oranı düşürmezse sürücü belgesi, pasaport ve yurt dışından cep telefonu getirenlerin ödeyeceği ücret şöyle olacak:

Sürücü belgeleri harcı: A sınıfı sürücü belgesi harcı 370 TL’den 825 TL’ye, B sınıf sürücü belgesi harcı bin 116,90 TL’den 2 bin 489,90 TL’ye yükselecek.

Pasaport ücretleri: 2022 yılında 309 TL olan 6 aylık pasaport ücreti 689 liraya çıkacak. 1 yıl sürelinin 452,30 TL olan ücreti bin 83,12 TL'ye, 2 yıl sürelinin 738,40 TL olan ücreti bin 646,11 TL'ye, 3 yıl sürelinin bin 49,00 TL olan ücreti 2 bin 338,53 TL'ye, 3 yıldan fazla sürelinin ücreti de bin 478,30 TL'den 3 bin 295,70 TL'ye çıkacak.

Yurt dışından cep telefonu getirenin ödeyeceği ücret: Bu oran sabit kalırsa yurt dışından yolcu beraberinde getirilecek bir telefon için ödenecek harç tutarı, 2 bin 732 TL'den 6 bin 913 TL'ye yükselecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden değerleme oranı, TÜİK’in her yıl kasım ayının başında ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazete'de ilan ediyor ve Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanunu'nun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bu oranı düşürme yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı, yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

mehmet yavuz
4.11.2022 17:10
Anlamadığım husus şu: Madem maaşlar enflasyona göre (tabi resmi rakam) arttırılıyor, bu harç ve ücretlere neden bu kadar fahiş zam yapılıyor? Maaşlarımız da böyle güncellessin, tamam diyelim.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
1
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿KYK faizleri silindi
2
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
3
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
4
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
5
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
6
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Türk ordusunu çökerten kumpasları yöneten CIA ajanı Kunstadter Turhan Çömez'i Meclis’te nasıl tehdit etti
7
﻿Türk ordusunu çökerten kumpasları yöneten CIA ajanı Kunstadter Turhan Çömez'i Meclis’te nasıl tehdit etti
﻿Türk ordusunu çökerten kumpasları yöneten CIA ajanı Kunstadter Turhan Çömez'i Meclis’te nasıl tehdit etti
﻿Yalova'da IŞİD operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
﻿Yalova'da IŞİD operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
﻿Yalova'da IŞİD operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
﻿Türk Hava Yolları'ndan birleştirme kararı
﻿Türk Hava Yolları'ndan birleştirme kararı
﻿Türk Hava Yolları'ndan birleştirme kararı
﻿Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler
﻿Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler
﻿Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler
﻿Edirne Devlet Tiyatrosu iki oyun sahneleyecek
﻿Edirne Devlet Tiyatrosu iki oyun sahneleyecek
﻿Edirne Devlet Tiyatrosu iki oyun sahneleyecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.