15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bir ülke ile daha 'kimlikle seyahat' yolda

Bosna ile Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulamasına ilişkin anlaşmanın imzalanması için teknik hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 22:52
Takip Et

Bosna Hersek ile Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulaması

Bir ülke ile daha 'kimlikle seyahat' yolda
+
Aa
-

Bosna Hersek ile Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulamasına ilişkin anlaşmanın imzalanması için teknik hazırlıkların devam ettiği, halihazırda Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği ifade edildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için bir anlaşma yapılması noktasında mutabakat sağlandığı belirtildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNDE PAYLAŞILACAK

Söz konusu anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi için gereken teknik hazırlıkların Bosna Hersek iş birliğinde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girdiği zamanın vatandaşlarla paylaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, kimlikle seyahat uygulamasının hazırlık aşamasında olduğuna işaret edilerek, halihazırda Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği kaydedildi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
2
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
3
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
4
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı
5
﻿AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı
﻿AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı
﻿Herkes teröristin bileğindeki bu dövmeyi konuşuyor. Anlamını öğrenince şok olacaksınız
6
﻿Herkes teröristin bileğindeki bu dövmeyi konuşuyor. Anlamını öğrenince şok olacaksınız
﻿Herkes teröristin bileğindeki bu dövmeyi konuşuyor. Anlamını öğrenince şok olacaksınız
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
7
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Bir ülke ile daha 'kimlikle seyahat' yolda
﻿Bir ülke ile daha 'kimlikle seyahat' yolda
﻿Bir ülke ile daha 'kimlikle seyahat' yolda
﻿Lokanta bacasında çıkan yangın korkuttu
﻿Lokanta bacasında çıkan yangın korkuttu
﻿Lokanta bacasında çıkan yangın korkuttu
﻿İstanbul'da köprüler KKTC bayrağının renklerine büründü
﻿İstanbul'da köprüler KKTC bayrağının renklerine büründü
﻿İstanbul'da köprüler KKTC bayrağının renklerine büründü
﻿Türk Hava Yolları'dan kural değişikliği duyurusu
﻿Türk Hava Yolları'dan kural değişikliği duyurusu
﻿Türk Hava Yolları'dan kural değişikliği duyurusu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.