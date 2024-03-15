Türkiye'nin 2050'de doğal gaz üretiminde artış bekleniyor

Kaynak: AA
Türkiye'nin 2050'de doğal gaz üretiminde artış bekleniyor
Türkiye'nin, 2050 itibari ile yıllık 13 milyar metreküp doğal gaz üretim miktarına ulaşarak Batı pazarları ile Orta Doğu ve Rusya'daki başlıca enerji tedarikçileri arasında konumlanması bekleniyor.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu tarafından hazırlanan raporda yer alan bilgiler kapsamında, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin yıldan yıla artırması bekleniyor.
Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üretimin bu yıl 1,6 milyar metreküpe ulaşacağı öngörülürken, sahanın ilk fazında en yüksek üretimin 3,5 milyar metreküp olacağı öngörüldü.
Sakarya gaz sahasının ikinci fazındaki geliştirmenin de tamamlanmasıyla beraber üretimin yıllık toplam 11 milyar metreküpe ulaşacağı belirlendi.
Yayımlanan raporda, Sakarya gaz sahasındaki gelişmelerin önemine dikkat çekilerek, "Türkiye'nin 2050 itibarıyla 13 milyar metreküp doğal gaz üretimine ulaşması bekleniyor." dedi.
Sakarya sahasının genişletilmesi ve Güney Akçakoca Alt Havzası'ndaki olası keşiflerle üretim miktarının artabileceğine işaret edildi.
Bölgesel merkez olma adımları
Yayımlanan raporda, "Türkiye, Avrupa'nın geri kalanına olan boru hattı bağlantısı ve üç yeniden gazlaştırma terminalindeki yükleme tesisleri sayesinde bölgesel bir merkez rolüne doğru ilerlemeye başlamıştır." İfadelerine yer verildi.

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