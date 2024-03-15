Sanayi Bakanlığı personel alacak

Kaynak: AA
Sanayi Bakanlığı personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek amacıyla 142 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına kapsamında, alınması planlanan personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.
Bu bilgilere göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması şartı aranıyor.
Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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