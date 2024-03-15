TÜİK açıkladı. Ücretli çalışan sayısı arttı. Sanayide ise aylık bazda düşüş yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan ücretli çalışan sayısı istatistiği. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi. Böylece Ocak ayında 15 milyon 22 bin 900 kişi olarak, kayıtlara geçti.

SANAYİDE ARTIŞ SINIRLI KALDI

TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısının en az artış gösterdiği alan sanayi oldu. Sanayi sektöründeki artış yüzde 0,1 olarak açıklandı. İnşaat sektöründeki ise yüzde 6,6 olarak artış gösterdi. Ticaret ve hizmet sektöründeki yükseliş ise yüzde 3,1 oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık bazda ise sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.