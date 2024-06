Nielsen Gracenote, Paris 2024’ün (tahmini) en çok madalya kazanacak ilk on ülkesini yayınladı…

Doğaldır ki, bu 10 ülkenin içerisinde maalesef Türkiye yok…

Bu sıralamaya göre, ABD’nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda madalya sıralamasında en üst sırada yer alacağı öngörüldü…

Nielsen Gracenote’un tahminlerine göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın başlamasına az bir süre kalırken, Amerika Birleşik Devletleri, hem altın madalya hem de toplam madalya açısından liderliğini sürdürüyor…

Ünlü şirketin tahminlerine göre, Rus ve Belaruslu sporcuların kendi ulusal bayrakları altında yarışmalarının askıya alınması nedeniyle bu konuda doğru veya kesin verilerde sapmalar olabileceğini açıkladı… Nielsen Gracenote, Rus ve Belaruslu sporcuların Şubat 2022’den bu yana uluslararası rekabette yer almadıklarını sebep olarak gösterdi…

Dolayısıyla da, bu durumun Paris 2024’te yarışan tüm ülkelerin madalya tahminlerini zorlaştıracağını vurguladı…

Gracenote, ABD'nin 37’si altın olmak üzere toplam 129 madalya kazanacağını öngörüyor…

Raporda, Çin’i 35’i altın toplam 85 madalya ile ikinci sıraya koyuyor…

Ev sahibi takım Fransa ise, 26 altın, 16 gümüş, 11 bronz madalya ile üçüncü sırada yer alıyor…

Olimpiyatların iddialı bir diğer ülkesi İngiltere ise 17’si altın toplam 64 madalyayla Avrupa'ya liderlik edecek ve Paris 2024’te ilk dörde girecek ülkeler arasında gösterildi…

Japonya 17’si altın ve toplamda 56 madalya ile beşinci sırada, Avustralya 15’i altın toplam 48 madalya ile altıncı sırada, İtalya 13’ü altın 47 madalya ile yedinci, Almanya 10’u altın 39 madalya ile sekizinci, Hollanda 10’u altın 35 madalya ile dokuzuncu ve Güney Kore 7’si altın 23 madalya ile onuncu sırada yer aldı.

Nielsen Gracenote, tahmini madalya dağılımında Türkiye’ye 5 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya ile 15.sırada yer verdi…

Olabilir mi?

Neden olmasın…

Türkiye’nin başı kel mi?

Çok zorlu turnuvalardan ve organizasyonlardan 80’nin üzerinde kota almış Türkiye neden bu kadar madalya toplamasın?

Nielsen Gracenote gibi bir çok şirket olimpiyatlardan iki yıl önce iki ayda bir madalya tahminlerini günceller…

Bu şirketlerin madalya tahmin yöntemlerine baktığımızda, ulusların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları başta olmak üzere spora yaptıkları yatırımlar, son iki yılda Avrupa, dünya şampiyonalarında ve son olimpiyatta kazandıkları madalyalar ve spordaki politik güçlerine göre tahmin yürütürler…

Bir başka konu bu tür madalya tahmin şirketleri olimpiyatta ilk on ülke sıralamasındaki isabet oranları % 85 civarındayken, ilk on dışında ki ülkeleri tahmin oranları %50’nin altında kalıyor…

Nielsen Gracenote’nin Türkiye ile ilgili tahmini madalya sayısı ve reel saha verileri birbiriyle uyuşmamaktadır…

Dolayısıyla, Türkiye bölümüyle ilgili madalya tahminlerini reel saha verileriyle karşılaştırdığımız da karşımıza bam başka bir tablo çıkıyor…

En son 2020 Tokyo Olimpiyatlarından örnek verecek olursak, Türkiye Tokyo’da 6 branşta 13 madalya kazanmıştı…

Bilenler bilir, bu 13 madalyanın 4’ünü karatecilerimiz kazanmıştı…

Ancak, karate branşı 2024 Paris’te olmayacağı için, Türkiye eksi 4 madalya ile oyunlara başlayacak…

Diğer branşlara baktığımızda "Madalya kazanır" dediğimiz kaç branş ve kaç sporcumuz var?

Örneğin Güreşte Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Okçulukta Mete Gazoz, Judoda Kayra Sayit ve Vedat Albayrak, Tekvandoda ise 1-2 sporcu Paris’te madalya kovalayacak potansiyele sahip…

Boksa gelince; Buse Naz Sürmeneli ile Busenaz Çakıroğlu’nun madalya şansı yüksek…

Erkeklerde de bir boksörümüz kürsüye çıkabilir…

Bunların yanında Filenin Sultanlarının da yüksek ihtimalle kürsü yapacaklarını tahmin ediyorum…

Bu durumda en iyi şartla ve en iyi tahminle 10 madalya kazanırız diye düşünüyorum…

Bu madalyaların kaçı altın olur?

Bunu tahmin etmek kolay değil...

Çünkü bizim ‘madalya kazanabilir’ dediğimiz bir çok sporcu artık profesyonel sporculuk hayatlarının son demine geldiler ve üstelik yaş konusunda da oldukça mesafe aldılar.

Yani demek istediğim şu; Nielsen Gracenote ya da diğer şirketler masa başında ne tahmini yaparlarsa yapsınlar bizim gördüğümüz “Türk sporu gerçeği”ni asla göremezler…

Nielsen Gracenote şirketi gibi, bizim Türk sporunun büyükleri de, yani Türk sporunu yönetenler de, reel saha verilerinden bihaber olarak masa başı tahmin yürütmektedirler…

Kimse kusura bakmasın bu da bir gerçek ve gerçekler tıpkı ay ve güneş gibi uzun süre saklanamazlar.