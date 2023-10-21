Türkiye'nin belalısı 6 gün sonra geri dönüyor. Tehlike çanları çalıyor. Herkes tedbirini alsın

Karar'ın haberine göre, meteoroloji kaynakları ve uzmanları tarafından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Afrika'nın balkanlar karşısında üstün gelmesiyle yükselen sıcaklıklar, bu kez rüzgarın şiddetiyle kavurucu hale gelecek.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten tarafından yapılan paylaşıma göre, o tarihte dışarıya adımını atan pişman olacak. Sosyal medya platformu üzerinden sık sık meteoroloji paylaşımlarında bulunan Kerem Ökten, 27 Ekim tarihini işaret ederek tehlikeli olacağını söyledi.

Belirtilen tarihten itibaren Türkiye sınırlarından girecek olan "Lodos" belası için uyarılarda bulundu. Kerem Ökten'in paylaşımında yer alan ifadeler ise şu şekilde;

"Lodos, Topraklarımızda esen en güçlü rüzgârdır. 27 Ekim'de bir Lodos belâsı var. Dikkatli olmak gerekir..."