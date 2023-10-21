Türkiye'nin belalısı 6 gün sonra geri dönüyor. Tehlike çanları çalıyor. Herkes tedbirini alsın

Türkiye için tehlike çanları çalıyor. 27 Ekim tarihinden itibaren etkisini gösterecek. Kerem Ökten, "Dikkatli olmak gerekir!" ifadeleriyle tehlikeli hava olayını paylaştı.

Türkiye'nin belalısı 6 gün sonra geri dönüyor. Tehlike çanları çalıyor. Herkes tedbirini alsın

Karar'ın haberine göre, meteoroloji kaynakları ve uzmanları tarafından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Afrika'nın balkanlar karşısında üstün gelmesiyle yükselen sıcaklıklar, bu kez rüzgarın şiddetiyle kavurucu hale gelecek.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten tarafından yapılan paylaşıma göre, o tarihte dışarıya adımını atan pişman olacak. Sosyal medya platformu üzerinden sık sık meteoroloji paylaşımlarında bulunan Kerem Ökten, 27 Ekim tarihini işaret ederek tehlikeli olacağını söyledi.

Belirtilen tarihten itibaren Türkiye sınırlarından girecek olan "Lodos" belası için uyarılarda bulundu. Kerem Ökten'in paylaşımında yer alan ifadeler ise şu şekilde;

"Lodos, Topraklarımızda esen en güçlü rüzgârdır. 27 Ekim'de bir Lodos belâsı var. Dikkatli olmak gerekir..."

kerem-okten.jpg

vindiy.jpg

Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
İzmir'de deprem anı kamerada: Yaşanan panik saniye saniye yansıdı Yaşam
İzmir'de deprem anı kamerada: Yaşanan panik saniye saniye yansıdı
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Gazze'de 16 gazeteci öldü Dünya
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Gazze'de 16 gazeteci öldü
Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya. Derbinin ilk 11'leri belli oldu. Sürprizler var Spor
Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya. Derbinin ilk 11'leri belli oldu. Sürprizler var
Antalyaspor'da futbolcular maça çıkmayacaklarını açıkladı Spor
Antalyaspor'da futbolcular maça çıkmayacaklarını açıkladı
Eski eşini ve sevgilisini bıçakladı: Kendisini de yaraladı Yaşam
Eski eşini ve sevgilisini bıçakladı: Kendisini de yaraladı
Ali Koç'la ilgili TFF'den flaş karar Spor
Ali Koç'la ilgili TFF'den flaş karar