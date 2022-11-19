Rakip Çekya. Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milliler, bugün Gaziantep'te Çekya'yı konuk edecek.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep’teki Kalyon Stadı’nda yapılacak maç saat 20.00’de başlayacak. Müsabaka TRT Spor’dan yayımlanacak.

MAÇIN HAKEMİ

Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini David McGeachie ve Francis Connor, dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

CÜNEYT ÇAKIR JÜBİLE YAPACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Cüneyt Çakır için jübile organizasyonu düzenleyecek. Türkiye’nin uluslararası alandaki en başarılı hakemi olarak dikkat çeken ve sezon başında kariyerini noktalayan Çakır, UEFA’dan alınan özel izinle Çekya müsabakasının ilk 5 dakikasını yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Samet, Ozan, Tayyip, Onur, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Cengiz, Enes

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Zmrhal, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Navratil, Chytil