Türkiye'nin dev şirketinin yarısı satıldı

Satış için ödenecek bedel 480 milyon TL olarak açıklandı. Anlaşmanın Rekabet Kurumu'nun onayının sonrasında tamamlanacağı belirtildi.

Bütün iştiraklerini TİBAŞ Holding çatısı altında birleştirme kararı alan Türkiye İş Bankası, bu kararla birlikte Koç Holding ve Sabancı Holding'in ardından Türkiye'nin en büyük 3. şirketler gurubu olmuştu.

ŞİRKETİN YÜZDE 50'Sİ 480 MİLYON LİRAYA SATILACAK



Türkiye'nin en büyük özel bankası alma özelliğinde olan İş Bankası çatısı altında faaliyetlerini yürüten İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, dev bir satış anlaşması imzaladı.

Satışın İş Bankası gibi bankacılık sektörü dahil birçok sektörde faaliyet gösteren Fiba Grubu'na yapılması dikkat çekti. Sportive Spor Malzemeleri Ticaret AŞ'nin yüzde 50'lik satışı için İş Bankası'nın 480 milyon TL alacağı belirtildi.

Sportive'e ilişkin devir işlemlerinin, Rekabet Kurumu'nun izin vermesinin ardından ve sözleşmede düzenlenen ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacak.