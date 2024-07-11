Türkiye'nin dünya devi deri şirketi iflasın pençesinde. 20 ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye'yi etkisi altına alan ekonomik kriz asgari ücretli ve emeklilerden sonra büyüklü küçüklü şirketleri de etkisi altına aldı. Bir çok firma konkordato talep ederken bazıları da iflası açıklamak zorunda kalıyor.

Son olarak Türkiye'nin dünyaca ünlü kürk ve deri giysisi üreten şirketi Sen Deri de konkordato ilan etti.

Çorlu'da 1968 yılında kurulan dev firma 1968 yılında deri kentlerinden Çorlu'da kurulan fabrikada deri işleme, ayakkabı, deri kıyafetler, kürk gibi onlarca ürünün üretimi gerçekleştiriliyor.

Yılda 60 bin ton üretim yapan fabrika 20 deni fazla ülkeye ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor.