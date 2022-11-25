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Van Gölü'nden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesinin ardından, gölün kirlilikten kurtulması için geçen sene başlatılan dip çamuru temizliği bu yıl da devam ediyor. Şu ana kadar gölden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 15:58
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Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin devreye girmesinin ardından 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Van Gölü'nden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçen yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan 180 milyon TL bütçeli 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesiyle Van Gölü, yıllardır atık sular nedeniyle oluşan kirlilikten kurtuldu.

Daha önce günlük yaklaşık 105 bin metreküp suyun sadece yüzde 20'si arıtılırken, geri kalan kirli su ise doğrudan göle veriliyordu. Bu da Van sahili başta olmak üzere gölde ciddi kirlenmeye yol açtı.

İLK ETABIN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda göldeki mevcut kirliliğin giderilmesi için geçen yıl harekete geçti. 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında proje hazırlayan belediye, daha önce atık suların arıtılmadan göle akıtılması nedeniyle zeminde oluşan balçığın temizlenmesi için çalışmalar yaptı.

İskele sahilinde 50 iş makinesi ve 65 personelle yapılan çalışmalarda şu ana kadar 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı. 1'inci etaptaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2'nci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmında ise 3'üncü etap çalışmaları da başladı.

Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz bırakılması için başlatılan dip çamuru temizliğinin, gölün ekosistemine olumlu katkı sağladığı, proje kapsamında 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru temizliği yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

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