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Türkiye'nin milattan önce kalan sırrı sular çekilince ortaya çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde Urartular dönemine ait kalenin alt kısmında ortaya çıkan limanla ilgili araştırmalar devam ediyor. Erciş’teki 11 basamaklı Urartu limanı su altından dalış yapılarak görüntülendi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 10:53
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Erciş'te sular çekildi, 2900 yıllık sır ortaya çıktı

Türkiye'nin milattan önce kalan sırrı sular çekilince ortaya çıktı
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Van Gölü'nde yaşanan çekilme sonucu ortaya çıkan 11 basamaklı Urartu limanının bulunduğu bölgede Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin, tarihi yapının su altından da görüntülenerek kayıt altına alınması için dalış yaptı.

Dalış esnasında limanın su altında kalan kısımlarında 14 metre derinliklerde kale taşları, Liman duvarı ve 5 metre derinlikle kayaya oyulmuş pencere ve mikrobiyalitlere rastlandı.

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin, geçtiğimiz günlerde Erciş ilçesinde Urartu limanı bulunduğunu belirterek, “Limanın gün yüzüne çıkarılması ve su altında da keşfini yapmak için dalış gerçekleştirdik. Bu yaptığım dalışlarda Urartu limanının olduğunu destekleyen deniz vasıtalarının su kesimine yanaşmasına uygun taş yapısının olduğunu birebir gördüm. Aynı zamanda Urartu Kalesi ve Urartu kalıntılarının bulunmuş olduğu kale taşlarının su altının birçok yerinde olduğunu gördüm. Bütün dalış severleri Van Gölü’nün gizemli su altını keşfetmek için Erciş ilçesine davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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