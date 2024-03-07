Rekabet Kurulu’ndan Balparmak’a ceza

Kaynak: Medyaradar
Rekabet Kurulu’ndan Balparmak’a ceza
Rekabet Kurulu, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Balparmak) 2 milyon 477 bin 859 TL idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe bal üreticisi-tedarikçisi olarak "Balparmak" markasıyla faaliyette bulunan Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Dosyayı müzakere eden Kurul, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kanunu ihlal ettiğini belirledi ve söz konusu teşebbüse 2 milyon 477 bin 859 TL idari para cezası uyguladı.
Diğer yandan başlatılan soruşturma kapsamında, aynı dosya kapsamında yer alan, bal üreticisi-tedarikçisi olarak "Anavarza" markasıyla faaliyet gösteren Sezen Gıda Maddeleri Tarım ve Hayvancılık Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti. bakımından Haziran 2023'te uzlaşmayla sonlandırılmaya karar verilmişti.

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