Türkiye'nin en entelektüel kişisi. Ekşi Sözlük’te bakın kimlerin isimleri verildi

Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri olan Ekşi Sözlük'te yine gündem olacak bir seçim yapıldı.

Ekşi Sözlük yazarları Türkiye’nin en entelektüel kişilerini seçti.

En çok yanıtlanan isimlerden biri de Tarihçi yazar İlber Ortaylı ve Celal Şengör oldu.

Tarihçilerden, siyasi isimlerden, sanatçılardan birçok kişinin ismi yayınlandı.

ENTELEKTÜEL NE DEMEK?

Entelektüel, aydın ya da münevver, zekâsını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da kişisel amaçlarına erişmekte kullanan kişidir.

Kapsamlı bilgi ve birikim gerektiren soyut konularla derinlemesine ilgilenen kişiye denir.

İşte sonuçlar: