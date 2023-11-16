Aldatma hikayesi Ekşi Sözlük gündeminde. İnsanlara güveninizi bir kez daha sorgulayacaksınız

Günlük hayatta maalesef çokça karşılaştığımız konulardan biri aldatma. Artık “erkek aldatır ama kadın aldatmaz” ön yargısı tamamen devre dışında kaldı.

Çünkü erkeğin olduğu kadar kadın da eşini, sevgilisini aldatabiliyor. Özellikle son yıllarda boşanmalarda yükseliş yaşandı.

Fakat aldatma sadece evli bireyler arasında değil arkadaşlık ve sevgililik durumunda da yaşanıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Türbanlı bir kadın erkek arkadaşı tarafından nasıl aldatıldığını anlatıyor.

Kadın ibretlik aldtma hikayesini şöyle anlatıyor:

Erkek aradaşınızdan hiçbir ortamda bahsetmeyin. Ben yaşadım siz ders alın diye anlatıyorum çünkü yaşamanızı asla istemediğim bir durum dinleyin. Biliyorum dinlerken çok fazla hareket edeceksiniz ama lütfen sakin olun size bugünden 2-3 ay öncesine götürüyorum ve tırnaklarıma bakın. Ben yine bir tırnak randevusundayım ve ve yanımda bir kız oturuyor orada da sohbet muhabbetleri biliyorsunuz Ben de yeni konuştum çocuğu anlatıyorum çok iyi işte yeni konuşmaya başladuk falan yapıyorum ardından çocukla ilgili sorular soruyorlar işte kaç yaşında ne yapıyor gibisinden. Ben de cevaplıyorum. Çocul 28 yaşında bu arada bu detayı unutmayın. Sonra ben de sonra çocuğun fotoğrafını gösteriyorum amaInstagram açıp gösteriyorum WhatsApp profilini gösterip kapatabilirdim ama yapmadım ben de Instagram profilini bayağı gösteriyorum kızda şey diyor. Ben de bakabilir miyim diye Tabii ben hiçbir şekilde düşünmediğimden kıza da gösteriyorum sonra her şey güzel orada konu kapanıyor neyse o gün ben oradan çıktıktan sonra çocukla konuşuyorum birinin hayatınızdan çıkması gerektiğinde eğer saçma şekilde de olsa Ama hayatınızdan çıkarıyorsunuz ya ben de o durumu yaşadım biz iki üç gün sonra konuşmayı kestik.

Sohbet ediyoruz tekrardan kız orada yok tabii ki. Bir önceki tırnak randevusuna beni alan arkadaşım şey dedi sana dedi anlatmam gereken şeyler var söyle bilmiyorum ama benim aklım ucundan böyle bir şey geçmiyor normal sıradan dedikodu bekliyorum sonra bana demez mi geçen senin tırnak randevunda yanında oturan bir kız vardı. O diyor senin konuştuğunu çocukla konuşmaya başladı. Kız utanmadan benim arkadaşıma anlatmış. Benim konuştuğum çocuğa gidip bir şey demiş ben demiş Ayşenur'un seni ortamda göstermesiyle tanıdım. Diyor ki beğendim ve yaşı büyük olan kişiler sürekli bunu çekiyor. Seni biraz anlatınca benle tanışmak istedim ardından kızın bu dedikleri yetmiyormuş gibi çocuk da kızım dediklerini duyunca ve diyor ki ne kadar özgüvenliymişsin bu özelliğin diyor beni sana çekti sonra konuşmaya başlıyorlar, sonra bu kız tırnak randevusuna gelirken arkadaşıma şey ediyor Ben diyor enişteciyim sanırım. İnanır mısın bilmiyorum ama 3 aylık ilişkileri var. Yani ortamda hiçbir şekilde hiçbir konuştuğunuz çocuğu anlatmayın…

Bu olay Ekşi Sözlük’te gündem oldu, en çok okunanlar arasına girdi. Hatta yorum ardında yorum geldi.