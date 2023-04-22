Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili satışa çıkıyor. Yetişen alır

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Çin’in ünlü otomobil şirketi Leapmotor, uygun fiyatlı modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Leapmotor, T03 modelini Türkiye’ye getirdi.

Geçtiğimiz aylarda Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere ek yüzde 40 gümrük vergisi getirilmiş olmasına rağmen Leapmotor T03, 699 bin TL fiyatı ile mart ayında ön siparişe açılarak Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili oldu.

4 MAYIS’TA SATIŞA ÇIKIYOR

Sonrasında ise 4 Mayıs itibariyle satış ve teslimine başlanacağı ve fiyatının 749 bin TL olacağı açıklandı.