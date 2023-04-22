Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili satışa çıkıyor. Yetişen alır

Leapmotor T03 Türkiye’de satışa çıkarılan en ucuz elektrikli otomobil oldu. İşte özellikleri ve fiyatı…

Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili satışa çıkıyor. Yetişen alır

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Çin’in ünlü otomobil şirketi Leapmotor, uygun fiyatlı modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Leapmotor, T03 modelini Türkiye’ye getirdi.

Geçtiğimiz aylarda Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere ek yüzde 40 gümrük vergisi getirilmiş olmasına rağmen Leapmotor T03, 699 bin TL fiyatı ile mart ayında ön siparişe açılarak Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili oldu.

turkiye-nin-en-ucuz-elektrikli-otomobili-leapmotor-t03-un-fiyati-aciklandi-8038-4.jpg

4 MAYIS’TA SATIŞA ÇIKIYOR

Sonrasında ise 4 Mayıs itibariyle satış ve teslimine başlanacağı ve fiyatının 749 bin TL olacağı açıklandı.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları Magazin
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme Spor
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı Güncel
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi Spor
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak Spor
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti Yaşam
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız Spor
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız