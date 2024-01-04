Türkiye'nin en yaşanabilir şehri bakın neresi çıktı. Yok artık dedirtti

Dünyaca ünlü Forbes dergisi Türkiye'deki şehirleri inceledi. Özelliklerine baktı en yaşanabilir kenti bulmaya çalıştı. Buldu da ama o bulduğu şehir herkesi şaşırtı. Forbes dergisi ilginç bir araştırmaya imza attı. Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir kentleri listesini yayınladı. En yüksek puanı alan şehir bakın hangi ilimiz çıktı. Yaşanabilir kentler arasında 1 numara olan ile görenler "yok artık" dedittirdi.

Forbes'in "Türkiye'de en yaşabalir şehirler" araştırması ilginçi sonuçlara imza attı.

"Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" üzerine araştırma yapan Forbes, listeyi yayınladı. Yaşamak çalışmak hayatını sürdürmek için en az puan alan şehirden en yükseğe doğru sıralanan kentlerde ilk sıraya yerleşen o kent araştırmaya damga vurdu.

Fobes tarafından hazırlanan listede ilk sırada hangi il var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri sondan başa şöyle:

81- MUŞ Genel Endeks Puanı: 29,71

80- ŞIRNAK Genel Endeks Puanı: 30,45

79- HAKKÂRİ Genel Endeks Puanı: 30,94

78- SİİRT Genel Endeks Puanı: 31,57

77- BİTLİS Genel Endeks Puanı: 31,85

76- AĞRI Genel Endeks Puanı: 32,44

75- IĞDIR Genel Endeks Puanı: 33,86

74- ARDAHAN Genel Endeks Puanı: 33,96

73- YOZGAT Genel Endeks Puanı: 34,28

72- VAN Genel Endeks Puanı: 35,51

71- BATMAN Genel Endeks Puanı: 35,55

70- ADIYAMAN Genel Endeks Puanı: 35,62

69- BİNGÖL Genel Endeks Puanı: 36,46

68- OSMANİYE Genel Endeks Puanı: 36,73

67- BAYBURT Genel Endeks Puanı: 37,11

66- MARDİN Genel Endeks Puanı: 37,23

65- DİYARBAKIR Genel Endeks Puanı: 37,38

64- GÜMÜŞHANE Genel Endeks Puanı: 37,47

63- AKSARAY Genel Endeks Puanı: 37,72

62- KARS Genel Endeks Puanı: 38,24

61- TOKAT Genel Endeks Puanı: 39,53

60- ÇORUM Genel Endeks Puanı: 39,55

59- KARAMAN Genel Endeks Puanı: 39,97

58- TUNCELİ Genel Endeks Puanı: 40,57

57- KİLİS Genel Endeks Puanı: 40,96

56- KIRŞEHİR Genel Endeks Puanı: 40,97

55- ŞANLIURFA Genel Endeks Puanı: 41,09

54- NİĞDE Genel Endeks Puanı: 41,21

53- AFYONKARAHİSAR Genel Endeks Puanı: 41,24.

52- ÇANKIRI Genel Endeks Puanı: 41,30

51- KAHRAMANMARAŞ Genel Endeks Puanı: 41,76

50- KASTAMONU Genel Endeks Puanı: 42,00

49- DÜZCE Genel Endeks Puanı: 42,49

48- NEVŞEHİR Genel Endeks Puanı: 42,66

47- BURDUR Genel Endeks Puanı: 42,68

46- ERZİNCAN Genel Endeks Puanı: 42,71

45- UŞAK Genel Endeks Puanı: 42,79

44- ORDU Genel Endeks Puanı: 43,05

43- RİZE Genel Endeks Puanı: 43,40

42- SİNOP Genel Endeks Puanı: 43,60

41- BARTIN Genel Endeks Puanı: 43,63

40- AMASYA Genel Endeks Puanı: 43,69

39- ERZURUM Genel Endeks Puanı: 44,05

38- BİLECİK Genel Endeks Puanı: 44,69

37- KIRIKKALE Genel Endeks Puanı: 44,94

36- ISPARTA Genel Endeks Puanı: 45,47

35- MANİSA Genel Endeks Puanı: 45,54

34- GİRESUN Genel Endeks Puanı: 45,72

33- GAZİANTEP Genel Endeks Puanı: 46,55

32- KÜTAHYA Genel Endeks Puanı: 46,57

31- SİVAS Genel Endeks Puanı: 46,80

30- HATAY Genel Endeks Puanı: 46,89

29- ARTVİN Genel Endeks Puanı: 47,35

28- MALATYA Genel Endeks Puanı: 47,36

27- KIRKLARELİ Genel Endeks Puanı: 48,05

26- DENİZLİ Genel Endeks Puanı: 48,05

25- ZONGULDAK Genel Endeks Puanı: 48,30

24- KONYA Genel Endeks Puanı: 48,88

23- BOLU Genel Endeks Puanı: 49,77.

22- MERSİN Genel Endeks Puanı: 50,09

21- ADANA Genel Endeks Puanı: 50,23

20- KARABÜK Genel Endeks Puanı: 50,31

19- ELAZIĞ Genel Endeks Puanı: 50,53

18- EDİRNE Genel Endeks Puanı: 50,99

17- MUĞLA Genel Endeks Puanı: 51,23

16- AYDIN Genel Endeks Puanı: 51,30

15- BALIKESİR Genel Endeks Puanı: 51,72

14- KAYSERİ Genel Endeks Puanı: 52,04

13- SAMSUN Genel Endeks Puanı: 52,36

12- SAKARYA Genel Endeks Puanı: 53,35

11- ÇANAKKALE Genel Endeks Puanı: 53,36

10- TRABZON Genel Endeks Puanı: 53,38

9- ESKİŞEHİR Genel Endeks Puanı: 56,84

8- BURSA Genel Endeks Puanı: 57,13

7 - YALOVA Genel Endeks Puanı: 58,07

6- ANTALYA Genel Endeks Puanı: 59,1

5- KOCAELİ Genel Endeks Puanı: 59,98

4- TEKİRDAĞ Genel Endeks Puanı: 61,46

3- İZMİR Genel Endeks Puanı: 62,39

2- ANKARA Genel Endeks Puanı: 66,13

1- İSTANBUL Genel Endeks Puanı: 68,9

İstanbul'un gökyüzünden çekilen fotoğralarındaki bölgeler Güngören, Bağcılar ve Bahçelievler'den. Bu fotoğraflara bakınca, olası deprem tehlikesiyle birlikte üstü açık mezarlık gibi. Gelde burada yaşa dercesine...