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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

"Türkiye’nin en yaşlı ili", yıllardır üst üste olduğu gibi 2022 yılında da yeniden Sinop olarak belirlendi. Bunu yüzde 15,7 ile Kastamonu ve yüzde 14,3 ile Çankırı izledi. 

Galeri Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:30
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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

İHA'nın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son beş yılda yüzde 22,6 artarak 2022 yılında 8 milyon 451 bin 669 kişi oldu. 

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 9,9'a yükseldi. 

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

Yaşlı nüfusun en yüksek oranda bulunduğu birinci il, son 9 yılın istatistiklerinde olduğu gibi 2022 yılında yüzde 16,7 ile yeniden Sinop oldu. 

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

Bunu yüzde 15,7 ile Kastamonu ve yüzde 14,3 ile Çankırı izledi.

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

Sinop’ta yaşayanlar ise yıllarca üst üste en yaşlı nüfusa sahip olunması durumun, hem iş imkânlarının az olması hem de şehir yapısının daha çok yaşlı kesime uygun olmasından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

Sinop’ta yaşayan Veli Çelebi (57), 'Sinop bana göre emekli şehri. Gençler göç ettiğinden dolayı, emekliler de burada rahat ettiğinden dolayı burayı tercih ediyorlar' diye konuştu.

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

Kıbrıs gazisi Sinoplu Mehmet Keskin, 'Burada gençler bir defa göç yapmış, burada yaşlılar kalmış. Oradan emekli olup da yaşlı olarak geri dönüyor. 

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

İş sahası yok, 3-4 tane hazır giyim dükkânı var, onun haricinde fabrika yok. Cam fabrikası vardı mesela, kapandı. Emekli olan geri geliyor' dedi.

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

Hikmet Mert (82), kendi çocuklarının da çalışmak için şehir dışına göç ettiğini belirterek, 'Benim 3 tane çocuğum var, hepsi dışarıda. 

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

Orada okudular, kaldılar. Oraya alışıyorlar ve gelmek istemiyorlar. İş sahası oluyor, orada çalışıyorlar, oradan bulduklarıyla da evleniyorlar oralı oluyorlar artık. 

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

Burası sahil yeri, temiz denizimiz var, genelde onun için geliyorlar buraya' şeklinde konuştu.

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

Sinoplu esnaf Tayfun Kızıltoprak (27), 'Genç kitle hep dışarıdaki illere, büyük şehirlere göç ediyor. Genç insan burada barınamıyor, mutlu olamıyor, ekonomiye ayak uyduramıyor burada yaşadığı sürece. 

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

Emekli yaşlı insanların burada giderleri az olduğu için yaşayabiliyor. Ama genç insanların giderleri çok, eğlenecek yerleri yok, varsa da çok pahalı gibi. Bu tarz şeyler var, çalışabilecekleri iş olanağı yok.

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

O yüzden de gençler dışarıdaki illerde yaşıyorlar. Gençler zamanla gide gide buranın nüfusu artık hep yaşlı kesime döndü' ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

Sinop’ta yaşayan Arda Dikmen (15), 'Sinop’ta iş imkanları yok. O yüzden genelde dış illere gidiliyor. Ben de iş bulamazsam daha büyük yerlere gitme düşüncem olabilir' ifadelerine yer verdi.

16/21
Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip ili belli oldu

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