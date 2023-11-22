Türkiye'nin EURO 2024'e kaçıncı torbadan katılacağı belli oldu. Muhkemel rakipler.Kura çekimi ne zaman?

A Milli Futbol Takımımız, Galler ile 1-1 berabere kalmasının ardından grubu lider tamamladı. Peki bu sonuç sonrası milli takım Şampiyona'ya kaçıncı torbadan katılacak. İşte cevabı...

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye'nin EURO 2024'e kaçıncı torbadan katılacağı belli oldu. Muhkemel rakipler.Kura çekimi ne zaman?

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda Galler ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile birlikte bulunduğu EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndan 17 puanla lider çıktı. Hırvatistan'da grubu ikinci tamamladı ve gruptan çıktı.

KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'ün kura çekimi; 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE 2. TORBADAN KATILACAK
A Milli Takım, grubunu lider tamamlamasının ardından Şampiyona'ya 2. torbadan katılacak.

İşte 2024 Avrupa Şampiyonası kura çekimi için oluşan torbalar:
1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya
2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya
3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Hırvatistan, Slovenya, Çekya, Slovakya
4. TORBA: Sırbistan, İtalya, İsviçre, Play-off'tan gelecek 3 takım

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