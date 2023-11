UEFA'nın Milli Takımlar'a ne kadar para dağıtacağı belli oldu

Elemelerde grup maçları tamamlandı, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak 21 takım netleşti. EURO 2024'te 4'üncü torbada yer alacak 3 takım ise play-off eşleşmelerinin ardından belli olacak.

Tüm dünyanın gözü Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak dev organizasyonda olacak. 24 takım başarılı olmak için mücadele edecek.

UEFA ise katılımcılara toplam 371 milyon Euro gibi rekor bir para ödeyecek. Bu para ödülünün 2016'daki bir önceki Avrupa Futbol Şampiyonası'na kıyasla %23 oranında arttığı anlamına geliyor.

Katılımcı 24 ülke toplamda 371 milyon Euro'dan az olmamak üzere gelir elde edecek. Önceki turnuvada ödül havuzu 301 milyon Euro idi.

Avrupa Şampiyonası para ödülü şu şekilde paylaştırılıyor:

24 katılımcının her biri için 9,25 milyon Euro giriş ücreti

Grup aşaması galibiyetine 1,5 milyon Euro, beraberliğe ise 750.000 Euro

Son 16'ya kalan her ülke için 2 milyon Euro

Çeyrek finale çıkan her ülkeye 3,25 milyon Euro;

Yarı finale kalan her ülkeye 5 milyon Euro;

Kaybeden finaliste 7 milyon Euro;

Euro 2024'ün kazananına 10 milyon Euro

Bu, şampiyonun Avrupa Şampiyonası sırasında 34 milyon Euro'ya kadar para ödülü kazanabileceği anlamına geliyor.