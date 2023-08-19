Türkiye'nin gerçek beka sorunu. 100 Suriyeliden sadece 20'si kayıtlı

gaziantep27.net'in haberine göre; GESOB, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı ve Belediyelerin Zabıta Müdürlükleri iş birliğiyle yapılan denetimlerde kayıtsız Suriyeli esnafın oranının yüzde 80 olduğu ortaya çıktı.

Suriyeli esnafın her sektörde faaliyet gösterdiği belirlendi

Önceliğin Suriyeli esnaf olduğu denetimlerde GESOB Başkanı İsmet Özcan, çok sayıda kayıtsız Suriyeli esnafın olduğunu söyledi. Özellikle kenar semtlerde yoğunlaşan Suriyeli esnafın denetimi duyup dükkanını kapattığına denk geldiklerini belirten Özcan, “Kahveci, manav, bakkal, kuyumcu. Hangi sektörden ararsanız Suriyeli esnaf mevcut. 100 Suriyeli 'den sadece 20 tanesi kayıtlı, diğerleri kayıtsız. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz ve ortaya çıkan haksızlığı gidereceğiz” dedi.

Vali Çeber’in talimatıyla ilk kez bu kadar yoğun bir kadro ile sahaya çıkıldı

İlk kez bu kadar yoğun bir kadro ile sahaya çıktıklarını ve Vali Kemal Çeber’in bu konuda kesin talimatı olduğunu vurgulayan Özcan, “Gaziantep’te tüm iş kollarında faaliyet gösteren esnafı denetleyeceğiz. Ancak önceliğimiz Suriyeli esnaf. Dün start verildi. Kahveci, bakkal, manav ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Suriyeliler denetlendi” dedi.

Kayıt yaptırın çağrısı ve ceza uygulaması

Suriyeli esnafa kayıt yaptırın çağrısında bulunan Özcan, “Maalesef denetimlerde ortaya çıkan tablo Suriyelilerin kayıt dışı çalıştığı. Bu kadar esnafın içinde sadece odama kayıtlı bin 900 Suriyeli esnaf var. Bu Ticaret Odası’nda da böyle. Biz vazgeçmeden hepsini tarayacağız. Gittiğimiz ve açık bulduğumuz Suriyeli esnafa tutanak tutuyoruz. 15 gün süre veriyoruz. Eğer süre içinde gelmezse hem para cezası hem de kapatma cezası uyguluyoruz” dedi.

Kenar semtlerde durum daha vahim

Başkan Özcan, kayıtsız Suriyelilerin genellikle kenar semtlerde olduğuna dikkat çekerek, “Merkezde oran azınlıkta. Ama maalesef kenar semtlerde durum aynı. Çoğu ruhsatsız ve kayıtsız. Ne maliye kaydı var ne de SGK. Manavcıdan tutunda, bakkala, kahveci ve kuyumcuya kadar her sektörün içindeler. Bizim denetime çıkacağımız bilip, dükkanını kapanan esnaf var. Dünkü denetimde bunu net bir şekilde gördük. Üç kez geçtiğimiz noktalar vardı. Duymuşlar ve dükkanı kapatmışlar. Ama biz vazgeçmeyeceğiz”

Suriyeliler Türk esnaftan alışveriş yapmıyor

Özcan dikkat çeken diğer konu ile ilgili ise, “Gördüğümüz durum dikkat çekici. Fiyatlarda bir değişim yok ancak Suriyeliler Türk manav, bakkal ya da başka bir esnaftan alışveriş yapmıyor. Sadece Suriyeli’den yapıyor. Bizim Türkler ise, Suriyeli esnaftan alışveriş yapabiliyor. Biz Oda kaydı, maliye kaydı, iş yeri açma ruhsatı olmayan işyerleri denetimlerimiz devam ettireceğiz” dedi.