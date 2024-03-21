Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu

Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu
Kaynak: HaltTV
Türkiye'de mutfak ekipmanları satışı gerçekleştiren dev şirket hisselerini Japonlara sattı. Yüzde 51'lik hisse sahibi olan Japonlar Türk şirketin sahibi oldu.
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Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu 1

Türkiye’nin önde gelen mutfak ekipmanları üreticisi Öztiryakiler, hisselerinin çoğunluğunu Japon firması Hoshizaki’ye devretti. Bu satışla birlikte, Japonlar yüzde 51 oranında hisse ile Türk şirketinin yeni sahibi oldular.

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Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu 2

Endüstriyel mutfak ekipmanları alanında lider konumda bulunan Öztiryakiler, bu stratejik ortaklık sayesinde küresel pazarda daha fazla büyüme ve gelişme fırsatı yakalamayı hedefliyor.

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Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu 3

Hoshizaki’nin açıklamasına göre, Öztiryakiler’in grubun bünyesine katılmasıyla, şirketin küresel ürün tedarik stratejisinde kritik bir rol oynaması ve böylece grubun genel gücünün artırılması planlanıyor.

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Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu 4

Hoshizaki, Öztiryakiler’in geliştirme ve üretim sistemlerini güçlendirerek ve yönetimdeki varlığını artırarak, ürünlerinin Türkiye ve dünya genelindeki satışlarını artırmayı amaçlıyor.

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Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu 5

1958 yılında kurulan ve sadece Türkiye’de değil, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’da da satış ağları bulunan Öztiryakiler, Hoshizaki ile sinerji yaratmayı ve dünya çapında müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamayı umuyor.

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Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu 6

1947 yılında kurulan Hoshizaki ise, buz makinesi ve soğutma ekipmanları üretiminde Japonya’nın öncü firmalarından biri olarak biliniyor ve dünya genelinde 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

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Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu 7

Bu birleşmeyle, Öztiryakiler’in Hoshizaki’nin geniş pazarlama ve dağıtım ağından, Hoshizaki’nin de Öztiryakiler’in üretim ve Ar-Ge yeteneklerinden karşılıklı olarak faydalanması bekleniyor.

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