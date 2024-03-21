Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu

1958 yılında kurulan ve sadece Türkiye’de değil, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya’da da satış ağları bulunan Öztiryakiler, Hoshizaki ile sinerji yaratmayı ve dünya çapında müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamayı umuyor.