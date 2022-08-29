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Hani Türkiye uçuyordu. Dış Ticarette 'kara delik' büyüdükçe büyüyor

Türkiye'nin ticaret açığı temmuzda geçen yıla göre yüzde 147 artarak 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi. 7 aylık dış ticaret açığı ise 62 milyar 177 milyon dolara ulaştı. Temmuz'da İhracat 18 milyar 551 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise 29 milyar 240 milyon dolara ulaştı

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 14:22
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Türkiye'nin İhracatı patlatı da ithalatta durum ne. Dış ticaretteki açık yedi ayda zirve yaptı 62 milyar doları aştı

Hani Türkiye uçuyordu. Dış Ticarette 'kara delik' büyüdükçe büyüyor
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında yüzde 79,1 iken, 2022 Temmuz ayında yüzde 63,4'e geriledi.

ÇEKİRDEK AÇIK 2,9 MİLYAR DOLAR

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Temmuz ayında yüzde 7,4 artarak 15 milyar 665 milyon dolardan, 16 milyar 820 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 19,3 artarak 16 milyar 560 milyon dolardan, 19 milyar 763 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,5 artarak 36 milyar 582 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,1 oldu.

7 AYLIK TİCARET AÇIĞI YÜZDE 144 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 143,7 artarak 25 milyar 510 milyon dolardan, 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 82,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi.

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Tutmayın uçuyoruz
29.08.2022 14:53
AKP MHP li vatandaş doğru söylüyormuş, uçuyoruz...yardan aşağı.  
 
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