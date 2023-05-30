Türkiye'nin İkinci Uluslararası Bilim Felsefe Din Konferansı gerçekleştirilecek

Bilim Felsefe Din Vakfı uluslararası katılımcılarla birlikte İstanbul'da konferans düzenleyecek.

Türkiye'nin İkinci Uluslararası Bilim Felsefe Din Konferansı gerçekleştirilecek

Bilim Felsefe Din Vakfı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Uluslararası Bilim Felsefe Din Konferansı'na Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü Konferans Salonunda ev sahipliği yapacak.

Konferans, bilim, felsefe ve din arasındaki ilişkiyi ele alacak ve bu alanda uzmanlaşmış, dünyanı farklı noktalarından gelen akademisyenleri bir araya getirecek.

Hem İngilizce hem Türkçe sunumların yer alacağı konferansın teması "Bilim Felsefe Din İlişkisi" olacak. Bu kapsamda, katılımcılar bu üç disiplin arasındaki etkileşimi ve bağlantıyı ele alacak, farklı perspektifler sunacak ve bilimsel, felsefi ve dini düşünce arasındaki ilişkiyi derinlemesine ele alacaklar. Oturumlarda Scott Davison, Russel Howell, Abdolhossein Khosropanah, Mariam Al Attar, Dean Zimmerman, Shoaib Ahmed Malik, Caner Taslaman, Alper Bilgili, Furkan Özçelik ve Emre Dorman yer alacak.

Bu önemli etkinlik, bilim, felsefe ve din alanlarındaki araştırmacılar, düşünürler ve uzmanlar için bir buluşma noktası olacağı bildirildi.

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