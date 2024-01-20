Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı taşıyan uzay aracının kenetlenme saati belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı taşıyan uzay aracının kenetlenme saati belli oldu
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetleneceği saat belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı taşıyan aracın, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetleniş saati ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.

Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.

Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından “Bugün saat 12.27’de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesini bekliyoruz. Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak. Herkes bu anları, ekranları başında da takip edebilecek: http://axiom.space/live Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda ‘kenetlenmeye’ hazır” ifadelerini kullandı.

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İLK YEMEK YOLDA

İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde yedi kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen Dragon kapsülü, dört metre çapında ve 8.1 metre uzunluğunda bir uzay aracı. Dokunmatik ekran kontrolleri ve otomatik sistemlere sahip olan kapsül, ISS’e otomatik olarak kenetlenecek. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na varmadan önce uzaydaki ilk yemeğini, kapsülde yiyecek. Kapsülde hazır gıdasını tüketecek olan Gezeravcı, ISS’e vardığında sıcak yemek yiyebilecek.

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