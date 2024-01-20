Alper Gezeravcı uzay istasyonuna girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Alper Gezeravcı uzay istasyonuna girdi
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu‘na girdi.

Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu‘na başarıyla kenetlendi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yolculuğu tamamlandı. Kenetlenme işlemi sonrasında astronotlar istasyona giriş yaptı.

UUİ'ye ulaşan Gezeravcı'nın bulunduğu ekibi misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşıladı.

Alper Gezeravcı, törende ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri verecek.

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