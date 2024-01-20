Arkasına tüm astronotları alan Türk astronot bir kez daha Atatürk dedi. Tüm dünya onu dinledi

Kaynak: Haber Merkezi
Arkasına tüm astronotları alan Türk astronot bir kez daha Atatürk dedi. Tüm dünya onu dinledi
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu‘ndaki ilk konuşmasında bir kez daha “Atatürk” diyerek “İstikbal Göklerdedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu‘na başarıyla kenetlendi.

Kenetlenmenin ardından astronotlar istasyona giriş yaptı ve sırayla konuşma gerçekleştirdiler.

djgjdfjgfdhf.jpg

GEZERAVCI'NIN İLK KONUŞMASI

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracındaki mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya seslendi.

Alper Gezeravcı, verdiği ilk mesajda kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Gezeravcı, ilk konuşmasında şu ifadeleri kaydetti:

Ben de öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi aslında kapıda bekliyorlardı. Çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Ben herkese teşekkür etmek isterim. Son 8 aydır devam eden eğitimler için de tüm ortaklarımıza bu güvenli yolculuk için teşekkür ederiz. Türkiye olarak tarihimizde ilk defa uzaya çıktık. Bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir!

dgjhndfjhngjhndfh.jpg

shdghshgdf-001.jpg

İlgili Haberler
Alper Gezeravcı uzay istasyonuna girdi. İstasyonun içinden görüntüler geldi
Alper Albay’ı uzayda izlemek için tıklayınız. Uzay istasyonundan canlı yayın
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı taşıyan uzay aracının kenetlenme saati belli oldu
Uzayda 20'den fazla Türk var. Sedat Kaya yerlerini açıkladı. Alper Gezeravcı uzayda yalnız değil
Son Haberler
37'lik Sirigu Karagümrük'ü ayakta tuttu. Başakşehir şaştı kaldı. Volkan Aliakar yazdı Spor
37'lik Sirigu Karagümrük'ü ayakta tuttu. Başakşehir şaştı kaldı. Volkan Aliakar yazdı
Emekliden emeklileri çıldırtacak sözler. 10 bin TL fazla bile Gündem
Emekliden emeklileri çıldırtacak sözler. 10 bin TL fazla bile
Beşiktaş'ın Pendikspor maçı ilk 11'i belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz karar Spor
Beşiktaş'ın Pendikspor maçı ilk 11'i belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz karar
Men cezası alan antrenör pes etmedi. Final maçında oyuncularına maketiyle taktik verdi Spor
Men cezası alan antrenör pes etmedi. Final maçında oyuncularına maketiyle taktik verdi
52 kişiye mezar olan apartman hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı. İhmal değil resmen cinayet Gündem
52 kişiye mezar olan apartman hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı. İhmal değil resmen cinayet
Kuru patlıcan dolmasının doğru tarifi. Çoğunluk yanlış yapıyordu Yemek Tarifleri
Kuru patlıcan dolmasının doğru tarifi. Çoğunluk yanlış yapıyordu
Kocaeli'de bariyere çarpan otomobil alevlere teslim oldu Gündem
Kocaeli'de bariyere çarpan otomobil alevlere teslim oldu