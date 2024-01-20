Arkasına tüm astronotları alan Türk astronot bir kez daha Atatürk dedi. Tüm dünya onu dinledi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu‘ndaki ilk konuşmasında bir kez daha “Atatürk” diyerek “İstikbal Göklerdedir” ifadelerini kullandı.