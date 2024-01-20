Arkasına tüm astronotları alan Türk astronot bir kez daha Atatürk dedi. Tüm dünya onu dinledi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu‘na başarıyla kenetlendi.
Kenetlenmenin ardından astronotlar istasyona giriş yaptı ve sırayla konuşma gerçekleştirdiler.
GEZERAVCI'NIN İLK KONUŞMASI
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracındaki mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya seslendi.
Alper Gezeravcı, verdiği ilk mesajda kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
Gezeravcı, ilk konuşmasında şu ifadeleri kaydetti:
Ben de öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi aslında kapıda bekliyorlardı. Çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Ben herkese teşekkür etmek isterim. Son 8 aydır devam eden eğitimler için de tüm ortaklarımıza bu güvenli yolculuk için teşekkür ederiz. Türkiye olarak tarihimizde ilk defa uzaya çıktık. Bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir!