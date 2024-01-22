Erdoğan’ın 4 yıl önceki uzay konuşması ortaya çıktı. Sosyal medyada art arda paylaşılıyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ilk, Türk olarak ise üçüncü kez uzay yolculuğunda yer aldık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ilk kez uzaya çıkan astronot olan Alper Gezeravcı gündemdeyken Erdoğan’ın 4 yıl önceki konuşması viral oldu.

2021 yılında ABD’li roket üreticisi SpaceX’in roketi Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı. İlk defa içinde astronot olmayan roket gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da o dönem İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı’na bir mesaj göndermişti.

Erdoğan dünyadaki sorunları belirterek iş insanlarının uzaya çıkmak için milyonlarca dolar para vermesine tepki göstermişti.

Gelecek Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ Erdoğan’ın 4 yıl önceki bu konuşmasını alıntılayarak paylaştı. Özdağ paylaşımında “Bu adam her zaman iddialarıyla imtihan edilir.” dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir tarafta 810 milyon insan en temel gıda maddelerine ulaşamazken, diğer tarafta büyük sermaye sahipleri birkaç dakikalık turistik uzay seyahati için yüz milyonlarca doları harcayabilmektedir. İletişimin bu kadar yaygınlaştığı, dünyanın küresel köye dönüştüğü böyle bir çağda hiç kimsenin ‘bana ne başkasından’ deme lüksü yoktur. Yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişim bir imtiyaz değil, herkes için temel bir haktır. İİT üyeleri olarak daha adil bir dünya için sesimizi yükseltmek insanlığa karşı mesuliyetimizin bir gereğidir. Tabii bunun için aramızdaki işbirliği ve dayanışmayı artırmamız büyük önem arz ediyor.

Sosyal medyada video gündem olurken art arda paylaşılıyor.