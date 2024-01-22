Erdoğan’ın 4 yıl önceki uzay konuşması ortaya çıktı. Sosyal medyada art arda paylaşılıyor

Ayşe Memiş
Erdoğan’ın 4 yıl önceki uzay konuşması ortaya çıktı. Sosyal medyada art arda paylaşılıyor
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 yıl önce yaptığı uzay konuşmasını paylaşarak tekrar gündeme getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ilk, Türk olarak ise üçüncü kez uzay yolculuğunda yer aldık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ilk kez uzaya çıkan astronot olan Alper Gezeravcı gündemdeyken Erdoğan’ın 4 yıl önceki konuşması viral oldu.

2021 yılında ABD’li roket üreticisi SpaceX’in roketi Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı. İlk defa içinde astronot olmayan roket gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da o dönem İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı’na bir mesaj göndermişti.

Erdoğan dünyadaki sorunları belirterek iş insanlarının uzaya çıkmak için milyonlarca dolar para vermesine tepki göstermişti.

Gelecek Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ Erdoğan’ın 4 yıl önceki bu konuşmasını alıntılayarak paylaştı. Özdağ paylaşımında “Bu adam her zaman iddialarıyla imtihan edilir.” dedi.

sss.jpg

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir tarafta 810 milyon insan en temel gıda maddelerine ulaşamazken, diğer tarafta büyük sermaye sahipleri birkaç dakikalık turistik uzay seyahati için yüz milyonlarca doları harcayabilmektedir. İletişimin bu kadar yaygınlaştığı, dünyanın küresel köye dönüştüğü böyle bir çağda hiç kimsenin ‘bana ne başkasından’ deme lüksü yoktur. Yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişim bir imtiyaz değil, herkes için temel bir haktır. İİT üyeleri olarak daha adil bir dünya için sesimizi yükseltmek insanlığa karşı mesuliyetimizin bir gereğidir. Tabii bunun için aramızdaki işbirliği ve dayanışmayı artırmamız büyük önem arz ediyor.

Sosyal medyada video gündem olurken art arda paylaşılıyor.

jiolkil.jpg

İlgili Haberler
Alper Gezeravcı sosyal medyadan gelen soruları uzaydan yanıtladı. İşte astronotun bir günü nasıl geçiyor?
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayrak asıldı
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayrak asıldı
Alper Gezeravcı uzay istasyonuna girdi. İstasyonun içinden görüntüler geldi
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı taşıyan uzay aracının kenetlenme saati belli oldu
Son Haberler
Ömer 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ömer 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?
Galatasaray'da Murat Kurum rahatsızlığı. Üyeler harekete geçti Spor
Galatasaray'da Murat Kurum rahatsızlığı. Üyeler harekete geçti
Dünya bardak bardak içiyor ama Türkiye'de kıymeti yok Sağlık
Dünya bardak bardak içiyor ama Türkiye'de kıymeti yok
Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması. Kocası 7 yıldır hapiste Gündem
Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması. Kocası 7 yıldır hapiste
Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye flaş atamalar Spor
Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye flaş atamalar
Sony’nin elektrikli otomobili tanıtıldı. Özelliklerini duyanlar şaşkına döndü Otomotiv
Sony’nin elektrikli otomobili tanıtıldı. Özelliklerini duyanlar şaşkına döndü
MSB duyurdu: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi