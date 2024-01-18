Türkiye'nin ilk astronotunun uzay yolcuğu bir kez daha mı ertelenecek. SpaceX'ten son dakika açıklaması geldi

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 misyonunun bugünkü uçuşuna ilişkin tüm sistemlerin iyi durumda ve hava durumunun da uygun olduğunu açıkladı.