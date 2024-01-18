Türkiye'nin ilk astronotunun uzay yolcuğu bir kez daha mı ertelenecek. SpaceX'ten son dakika açıklaması geldi

Kaynak: AA
Türkiye'nin ilk astronotunun uzay yolcuğu bir kez daha mı ertelenecek. SpaceX'ten son dakika açıklaması geldi
SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 misyonunun bugünkü uçuşuna ilişkin tüm sistemlerin iyi durumda ve hava durumunun da uygun olduğunu açıkladı.

Dün son kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kalkışı bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX'ten açıklama geldi.

SpaceX'in X'ten yaptığı açıklamada, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Kalkış için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00.49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri yer aldı.

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TSİ 00.49'DA FIRLATILACAK

Buna göre Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00.49'da fırlatılması hedefleniyor.

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