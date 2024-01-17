Son dakika... Türkiye'nin ilk, uzaya çıkacak 3. Türk olacak astronotun yolculuğu ertelendi

Kaynak: DHA
Son dakika... Türkiye'nin ilk, uzaya çıkacak 3. Türk olacak astronotun yolculuğu ertelendi
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 19 Ocak saat 00.49'a ertelendi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 19 Ocak'a ertelendi. Türk Astronotu taşıyacak araç yarın fırlatılacak.

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile)

Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz

'B PLANI DEVREYE GİRDİ'

CNN Türk editörü Gülşen Coşkun "Daha önce de bir ertelenme olmuştu. Sabah saatlerinden itibaren bu erteleme opsiyonu tutuluyordu. Bundan sonrası gelecek teknik açıklamalara bakacağız. Bir iptal söz konusu değil. Sadece bir gün gecikmeli olarak yapılacak yolculuk. Teknik aksaklıklar giderilikten sonra. Tabi hava koşullarında bir aksilik yaşanırsa yeniden ertelenebilir. Bakan Kacır buradaki ekibi ile görüşüyor. Açıklamalar geldikçe aktaracağız." ifadelerini kullandı.

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"GURURLUYUM, HEYECANLIYIM"

ABD'de bulunan Gezeravcı'nın ailesi yaşadığı duyguları CNN TÜRK'e anlattı.

Duygularını anlatan Alper Gezeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı, 'Gururluyum, sevinçliyim ve heyecanlıyım. İlk haberi Türkiye ile beraber duyduk. Biz de tören alanındaydık, orada duyduk. Biraz sevindim, biraz üzüldüm. Ne olduğunu sonra öğrendim. Bilmeyince onun için üzüldüm. Korku bastı biraz. Şimdi rahatım. Allah'ım güle güle gidip gelmesini nasip etsin.' dedi.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Alper Gezeravcı'nın babası Ali Gezeravcı, 'Dün akşam görüştük, mesafeli olarak görüştük (karantina sebebiyle). Güzel duygularla şunu söyledik; Oğlum, Alper'im hayırlı görevler nasip etsin Allah'ım. Yolun açık olsun. Başarılar diliyoruz ve evlatlarımızla bütün eşimiz, dostumuz gurur duyuyoruz' şeklinde konuştu.

ALPER GEZERAVCI'NIN AİLESİNDEN İSTEĞİ

Baba Gezeravcı, Alper Gezeravcı'nın göreve çıkmadan önce söylediklerini de aktardı; 'Hiçbir şeye endişe etmeyin. Mutlu olun, o bana yeter' dedi. Biz de o mutluluğu seve seve yapıyoruz.

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