Türkiye'nin ilk dijital seçim sistemi geliştirildi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in demeçleri elektronik seçime yeşil ışık olarak yorumlanırken, Türkiye’nin ilk kapalı devre dijital seçim sistemi geliştirildi.

Mayıs 2023 genel seçimlerini geride bırakan Türkiye’de Mart 2024’te gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlere ilişkin takvim de netleşti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener’in “Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğuna” yönelik demeçlerinin ardından, dijital oylama tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ABD, İsviçre, Estonya, Brezilya gibi ülkelerde kullanıldığı bilinen elektronik seçim sistemine ilişkin yasal hazırlıklar sürerken, VOITERM isimli teknoloji şirketi, seçim güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak ve ülkemize seçim süreçlerinde zaman kazandıracak Türkiye’nin ilk dijital seçim sistemini geliştirdiğini açıkladı.

5 ülkeden birinde dijital seçim yapılıyor

Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü tarafından derlenen veriler, 173 ülkeden %79'unun elektronik oylama sistemlerini kullanmadığını gösterdi. 29 ülkenin politik açıdan bağlayıcı ulusal seçimlerde elektronik seçim sistemleri kullandığı tespit edilirken, 18 ülkede de bölgesel seçimlerde elektronik oylamaya geçişin tamamlandığı görüldü. Dünya çapında yalnızca 5 ülkeden birinin elektronik seçimleri benimsediğini dile getiren VOITERM Kurucusu ve Genel Müdürü Cengiz Pişirici, “Seçme ve seçilme hakkı demokrasinin temel taşlarından biri. İnsanlık var olduğu sürece güvenli, hızlı ve şeffaf oylama süreçlerine ihtiyaç duyulacak. Bu noktada VOITERM olarak seçme ve seçilme hakkını modern teknolojiyle buluşturarak çağı yakalamak ve seçim süreçlerini kolaylaştıran bir çözümü tüm insanlığın faydasına sunmak amacıyla Türkiye'nin ilk kapalı devre elektronik seçim sistemini geliştirdik” dedi.

Türk mühendislerden kapalı devre elektronik seçim sistemi

VOITERM olarak geliştirdikleri dijital seçim sistemi fikrinin 5 yıllık bir geçmişi olduğunu, geliştirme sürecinin 15 aylık yoğun bir çalışmanın sonucunda tamamlandığını kaydeden Cengiz Pişirici, “Türkiye’de bugüne dek dijital seçimle ilgili hayata geçirilmiş elle tutulur bir örnek yoktu. Seçim güvenliği, gizlilik, manipülasyon, siber güvenlik gibi, elektronik oylama sürecine ilişkin tüm tartışmaları titizlikle incelediğimiz, risk ve fırsatları belirlediğimiz bir sürecin ardından, kablosuz haberleşme teknolojilerini kullanan ve dışarıdan müdahaleye tamamen kapalı seçim sistemi geliştirme sürecinde sona ulaştık. Herhangi bir ağa bağlı olmayan VOITERM dijital seçim sistemi, bu yönüyle uzaktan sızma gibi tehlikeleri de ilk anda bertaraf ediyor. Oy kayıpları, mükerrer oy kullanma, yanlış oy sayımı, personel ve seçmen hataları gibi riskleri ortadan kaldıran ve şu an tamamen kullanıma hazır olan VOITERM dijital seçim sistemi, vatandaşlığın gereği olan seçme ve seçilme hakkında teknoloji uçurumunu kapatma, seçim sürecinin ülke çapında adil, güvenli ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlama olanaklarını sunuyor. Oy sayım süreçlerinde zaman kazandırırken, çifte doğrulama mekanizmasıyla sonuçlara kontrollü bir biçimde ulaşmayı da kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Her ölçekte seçim için kullanılabiliyor

Geliştirdikleri sistemin oy kullanma işleminin gerçekleştirildiği cihaz ve ana sunucu olmak üzere iki temel yapı taşı üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken VOITERM Dijital Seçim Sistemi Kurucusu ve Genel Müdürü Cengiz Pişirici, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Türkiye’de seçim süreçlerinde önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlayacak olan ve çevresel etkiyi en aza indirmeyi vaat eden VOITERM Dijital Seçim Sistemi şu an Cumhurbaşkanlığı seçimi, TBMM ve milletvekilleri seçimleri, yerel yönetim seçimleri, ticaret, sanayi ve meslek odaları seçimleri, siyasi parti genel ve il başkanlık seçimleri ile spor kulüpleri ve federasyon seçimlerinde kullanılmaya hazır. Türkiye’nin ilk dijital seçim altyapısı başta belirli pilot bölgelerde, gümrük kapılarında, yurtdışı temsilciliklerde kullanılarak kademeli geçiş planlanabilinir. VOITERM firması olarak Türkiye’de seçimlerin dijitalleşmesi sürecini başlatmak için hazırız.”