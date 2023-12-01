Türk mühendis Porsche CEO'su oldu

Porsche Engineering bugün Nazif Mehmet Yazıcı'nın Los Angeles bölgesindeki yeni Kuzey Amerika yan kuruluşunun CEO'su olarak atandığını duyurdu.

Porsche Newsroom’dan yapılan açıklamaya göre, Porsche Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Markus-Christian Eberl, "Nazif Mehmet Yazıcı'yı ABD'deki Porsche Mühendisliği bölümünün başına getirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. "Uzmanlığı paha biçilemez ve müşterilerimize pazara özel, birinci sınıf teknoloji çözümleri sunmaya devam ederken, Porsche Engineering'in Kuzey Amerika'daki varlığını daha da güçlendireceği için onun için heyecan duyuyoruz." diye ekledi.

NAZİF MEHMET YAZICI’NIN KARİYER SERÜVENİ

Yazıcı, Porsche AG'deki görevine 2007 yılında Satın Alınan Dış Parçalar bölümünde kalite mühendisi olarak başladı. 2010-2023 yılları arasında çeşitli liderlik görevlerinde bulunan Yazıcı, son olarak Kalite Komple Araç ve Analiz Direktörü olarak görev yaptı. Yazıcı kariyerine 2003 yılında DaimlerChrysler, AG.'de başladı. Yazıcı, Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okudu ve ardından Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Doktora derecesi aldı.

Uluslararası teknoloji hizmetleri sağlayıcısının en son yan kuruluşu olan Porsche Mühendislik Hizmetleri Kuzey Amerika, doğrulama, validasyon ve kalite güvencesi de dahil olmak üzere pazara özel işlevler ve dijital hizmetler için araç ve yazılım geliştirmeye odaklanıyor.



Yazıcı, 1 Ocak 2024'te CEO görevine başlayacak.