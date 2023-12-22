Türkiye’nin ilk yerli rüzgar türbini üreticisi 2024’te 50. yaşına girecek

Türkiye’nin rüzgar enerjisi ekipmanı üretimini ve ihracatını başlatan şirket ise 2024’te 50. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Türkiye’de temiz ve yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar hız kazanırken, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine göre, 12 gigavatı aşkın kurulu güçle rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı %11’i geçti. Aynı zamanda Avrupa'nın 5. büyük rüzgar sanayisine ev sahipliği yapan Türkiye’nin, rüzgar enerjisi ekipmanlarının ihracatıyla da 44 ülkeye ulaştığı görüldü. 2024 itibarıyla 50. yılını dolduracak olan, Türkiye’de rüzgarı enerjiye dönüştürmek konusunda öncü rol üstlenen ve SoyutWind markasıyla rüzgar sanayinin gelişimine kapı aralayan Çolak Holding, bu başarının mimarları arasında öne çıktı.

50. yıl mesajlarını paylaşan Çolak Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Hasan Çolak, “Makine mühendisi olduğum için kurulduğu günden bu yana ağırlıklı olarak makine üretimi ve mühendislik sektörleri başta olmak üzere inşaat - taahhüt, enerji, finans ve dış ticaret alanlarında da faaliyet gösteren Çolak Holding ve tescilli markamız “SOYUT”, 2024 itibarıyla 50. yılını kutluyor. 1974’te kurulan ve henüz yasal çerçeve çizilmemişken, 2000’li yılların başında rüzgar enerjisinin ülkemizdeki gelişiminde lider rol üstlenen Çolak Holding ve enerji alanındaki iştirakimiz SoyutWind olarak, sektörün ulaştığı konumdan mutluyuz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken, 50. yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK RÜZGAR TÜRBİNİNİ ÜRETTİ VE İHRAÇ ETTİ

TÜREB verilerinde, Türkiye'nin ürettiği rüzgar ekipmanlarının %75’ini ihraç ettiği görüldü. Öte yandan Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından, 2023 sonu itibarıyla küresel çapta kurulu gücün 1 teravata ulaşarak rüzgar enerjisinde teravat çağının başlayacağı tahmin edildi. Türkiye’nin rüzgar enerjisi ekipmanı ihracatıyla rüzgardan elde edilen enerjinin payının artmasında önemli bir rol oynadığını belirten Hasan Çolak,

“2000 yılında rüzgar türbini üretimine başlayan, SoyutWind markasıyla 2004 yılında 250 kilowatt gücündeki ilk lisanssız rüzgar türbinini üreten, kuran ve bu ürünün ilk ihracatçısı olma başarısını yakalayan Çolak Holding olarak, 20 yıl gibi kısa bir sürede rüzgar enerjisi alanında ülkemizin kat ettiği yolu dikkate değer buluyoruz. Çolak Holding’in rüzgar sanayine odaklanan SoyutWind markası, imzacılarından olduğu bu başarıyı ilklerle taçlandırıyor. 2020’de 50 kilowatt gücündeki yerli sabit mıknatıs jeneratör (PMG) üreten ilk şirket olduk. Aynı yıl artan kullanıcı talebini karşılamak için ev tipi rüzgar türbinlerinin imalatına başladık. Aynı zamanda, sıfır rüzgar türbini üretiminin artan maliyetleri dolayısıyla rüzgar enerjisi yatırımı yapmak isteyenlerin sıkça başvurduğu ikinci el yenilenmiş (refurbished) türbinlerin tamir, servis ve bakım hizmetlerini sağlıyoruz” diye konuştu.

“BAĞIMSIZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR, TEMİZ BİR YAŞAM”

1974’ten bu yana kömür santralları, hidroelektrik santralları ve güneş enerjisi gibi enerjinin farklı alanlarında çalıştıklarını vurgulayan Hasan Çolak, “1998’de Alman bir ekiple Ar-Ge faaliyetlerine başladık ve 2000 yılında Türkiye’nin ilk rüzgar türbinini ürettik. Test ve denemeler çok meşakkatli olsa da emeklerimizin karşılığını aldık. Son dönemde, yaklaşık 2 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından SoyutWind markasıyla küçük güçlerde ev tipi rüzgar türbinlerinin imalatına yöneliyoruz. Zira bireysel kullanıcılardan gelen talep artıyor. Herkesin kendi evine 3, 5, 10 kilowatt gücünde rüzgar türbini kurarak temiz enerji üretmeye başlamasına olanak tanıyan ev tipi türbinler, bireylerin daha bağımsız, sürdürülebilir ve temiz bir yaşam sürmelerine imkan sağlıyor. Bunun yanı sıra Soyut WindMill markamızla evlerin, çiftçilerin ve sulama kooperatiflerinin su ihtiyacını rüzgar gücüyle karşılayan mekanik su pompaları ve Soyut Karavan markasıyla ürettiğimiz mobil yaşam alanları, bağımsız, çevreci, sürdürülebilir ve temiz yaşam fikrini destekliyor” ifadelerini kullandı.

50. YILINDA RÜZGAR SANAYİSİNE KADIN MÜHENDİSLER KAZANDIRACAK

Çolak Holding olarak 50 yıla sığdırdıkları başarıların arkasında, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden mezun olmuş nitelikli mühendislerin çalışkanlığının önemli bir payı olduğunu vurgulayan Çolak Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Hasan Çolak, 50. yıl değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Benimsediği etik değerler ve 'temiz teknoloji, temiz toplum' yaklaşımıyla faaliyet göstermeye odaklanan ve sürdürülebilir refahın ancak bu şekilde sağlanabileceğine inanan Çolak Holding, 50. yılını kutlayacağı 2024 itibarıyla Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde temiz teknolojilere, çevreye duyarlı ürünlerin Ar-Ge çalışmalarına ve girişim sermayesi yatırımlarına ağırlık verecek. Ayrıca 50. yılımızda, lider şirketlerin toplumsal sorumlulukları olduğu bilinciyle, yerli teknolojiyle üretim yaparak istihdam yaratan Çolak Holding olarak, Türkiye’deki kadın mühendis sayısını artırmaya yönelik bir sosyal sorumluluk projesine imza atacağız. Kadınların mühendislik eğitimi alarak Türk sanayisine daha çok katkıda bulunmasını ümit ediyoruz. Bu kapsamda sadece üniversite öncesi kız çocuklarına yönelik rüzgar türbini üretimini öğrenebilecekleri temel bir program hazırlıyoruz. Sürdürülebilir ve yeşil gelecek için küresel çabaların arttığı bu dönemde, Çolak Holding, SoyutWind ve diğer iştiraklerimiz, hem ülkemizin hem de dünyanın kurulu rüzgar enerjisi gücüne üretim ve ihracatla destek olmayı sürdürecek."