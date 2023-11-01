Kılıçdaroğlu'ndan gözaltına alınan Tolga Şardan'a destek mesajı

T24'ün yazarı gazeteci Tolga Şardan, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen MİT'in yargı Raporu haberinin ardından gözaltına alındı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından Şardan ile ilgili bir destek mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu:

Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim-savcıları kızağa çeken Saray, gazetecilerin peşine düşmüş.

MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir.

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Şardan halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim 2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde TCK'nin 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Şardan gözaltına alındığı bildirildi.

TCK 217/A MADDESİ NEDİR?

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu

MADDE 217/A - (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.