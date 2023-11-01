Kılıçdaroğlu'ndan gözaltına alınan Tolga Şardan'a destek mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu gözaltına alınan gazeteci Tolga Şardan'a "Bu karardan derhal dönülmelidir” diyerek bir destek mesaj paylaştı.

İsa Karaarslan KAYNAK: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan gözaltına alınan Tolga Şardan'a destek mesajı

T24'ün yazarı gazeteci Tolga Şardan, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen MİT'in yargı Raporu haberinin ardından gözaltına alındı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından Şardan ile ilgili bir destek mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu:

Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim-savcıları kızağa çeken Saray, gazetecilerin peşine düşmüş.

MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir.

dd.jpg

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Şardan halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim 2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde TCK'nin 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Şardan gözaltına alındığı bildirildi.

TCK 217/A MADDESİ NEDİR?

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu

MADDE 217/A - (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.

ghkojoljk.jpg

İlgili Haberler
Türkiye'nin kredi risk primi 400 puanın altına indi
Türkiye'nin kredi risk primi 400 puanın altına indi
Galerici iş yerinin önünde öldürüldü; o anlar kamerada
Galerici iş yerinin önünde öldürüldü; o anlar kamerada
Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındı
Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Son Haberler
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğullarının doğum gününde bir araya geldi. Kuzey delikanlı oldu Magazin
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğullarının doğum gününde bir araya geldi. Kuzey delikanlı oldu
Balkondan düşen yaşlı adamın feci ölümü kameraya yansıdı Gündem
Balkondan düşen yaşlı adamın feci ölümü kameraya yansıdı
FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş yakalandı Gündem
FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş yakalandı
Ümraniyespor Orduspor'a 5 attı Spor
Ümraniyespor Orduspor'a 5 attı
Xbox Game Pass'e yüzde 100 zam geldi Teknoloji
Xbox Game Pass'e yüzde 100 zam geldi
Kayseri'de yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var… Gündem
Kayseri'de yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var…
Hareket halindeki kamyonet alev topuna döndü Gündem
Hareket halindeki kamyonet alev topuna döndü