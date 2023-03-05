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Türkiye’nin Tac Mahal'i depremde ayakta kaldı

Malatya’da depremde çok sayıda tarihi ve kültürel yapı zarar görürken, Akçadağ ilçesinde bulunan ve halk arasında "Türkiye’nin Tac Mahal’i" olarak bilinen Şeyh Ali Kara Efendi Türbesi dimdik ayakta kaldı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 16:06
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Türkiye’nin Tac Mahal'i depremde ayakta kaldı

Türkiye’nin Tac Mahal'i depremde ayakta kaldı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya’da da büyük hasara neden oldu. Depremler sonucu Malatya'da ilk belirlemelere göre bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Büyük yıkımın yaşandığı kentte aralarında Yeni Cami'nin de bulunduğu birçok tarihi yapı yıkıldı. Malatya’da depremlerde ciddi hasar gören Akçadağ ilçesinde halk arasında Türkiye’nin Tac Mahal’i olarak bilinen Şeyh Ali Kara Efendi Türbesi ile misafirhanesi ise dimdik ayakta kaldı. (İHA)        

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