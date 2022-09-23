23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye’ye bu yıl gelen turist sayısı arttı. 8 ayda 29 milyon turist geldi

Türkiye’ye bu yıl gelen turist sayısı arttı. 8 ayda 29 milyon turist geldi

Türkiye yılın 8 ayında 29 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya birinci, Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere üçüncü oldu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 12:09
Takip Et

Türkiye'nin turist sayısı arttı. Bu yılın ilk 8 ayında 29 milyon turist Türkiye'ye geldi

Türkiye’ye bu yıl gelen turist sayısı arttı. 8 ayda 29 milyon turist geldi
+
Aa
-

Türkiye'ye gelen turist sayısı bu yıl arttı. Yılın 8 ayında gelen turist sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 108,48 artarak 29 milyon 334 bin 652'ye ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ocak-ağustos döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, Türkiye, yılın 8 ayında 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 108,48 artarak 29 milyon 334 bin 652'ye ulaştı.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yüzde 105,73 artış ve 3 milyon 850 bin 816 kişiyle Almanya birinci, yüzde 22,8 artış ve 3 milyon 3 bin 836 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2 bin 120,57 artış ve 2 milyon 360 bin 404 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran izledi.

Ağustosta da yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,32 artarak 6 milyon 304 bin 443'e çıktı.

Türkiye'ye ağustosta en çok ziyaretçi sırasıyla 858 bin 265 kişiyle Almanya, 806 bin 505 kişiyle Rusya Federasyonu, 550 bin 156 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık), Bulgaristan ve İran'dan geldi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
2
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
3
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
4
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Kassandra 1 ay içinde olacakları çenesi titreyerek açıkladı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
5
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
6
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
7
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Göbeklitepe ziyaretçi akınına uğradı
﻿Göbeklitepe ziyaretçi akınına uğradı
﻿Göbeklitepe ziyaretçi akınına uğradı
﻿Hatalı döndü kazaya neden oldu
﻿Hatalı döndü kazaya neden oldu
﻿Hatalı döndü kazaya neden oldu
﻿Doğa tutkunlarına soğuk engel olamadı
﻿Doğa tutkunlarına soğuk engel olamadı
﻿Doğa tutkunlarına soğuk engel olamadı
﻿Türkiye’ye bu yıl gelen turist sayısı arttı. 8 ayda 29 milyon turist geldi
﻿Türkiye’ye bu yıl gelen turist sayısı arttı. 8 ayda 29 milyon turist geldi
﻿Türkiye’ye bu yıl gelen turist sayısı arttı. 8 ayda 29 milyon turist geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.