Türkiye'nin ünlü denizcilik şirketi iflas bayrağını çekti. Filosunda kimyasal tankerler de bulunuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin ünlü denizcilik şirketi iflas bayrağını çekti. Filosunda kimyasal tankerler de bulunuyor
Küresel ekonomik krizden nasibini alan ünlü bir denizcilik şirketi batma noktasına geldi. Türkiye’nin sektördeki lider firmalarından Varkan Gemi, ağır ekonomik koşullar altında iflasını ilan etti.

Yeniakit gazetesinin aktardığına göre, küresel ekonomik kriz dünyayı sarsarken denizcilik alanından da kötü bir haber duyuldu.

Şirketin mal varlığı tedbirli olarak boşaltılırken, Varkan Gemi’nin filosunda Varkan Marmara ve Varkan Ege gibi kimyasal tankerlerin de bulunduğu belirtildi. İstanbul 2. İflas Dairesi’nin verdiği mahkeme kararı şöyle:

VARKAN GEMİ İNŞA SANAYİ A.Ş. (Vergi No: 9230465931) hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 10.02.2022 tarihli ve 2022/72 Esas sayılı dosyasıyla müflis şirketin 10.02.2022 tarihinden itibaren iflasına hükmedilmiş ve müdürlüğümüzün 2022/3 Esas sayılı iflas dosyasıyla tasfiye işlemleri yürütülmekte iken, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesinin 2020/1958 Esas, 2020/8 Karar sayılı ve 20.01.2021 tarihli kararıyla ilk derece mahkemesi kararının iptal edilerek dosyanın KAPATILMASINA karar verilmiştir.

Bu nedenle; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 649626-0 sicil numarasında kayıtlı ve Aydıntepe Mah. Sahil Blv. Alize İş Merkezi Apt. No:191/95 Tuzla/İSTANBUL adresinde bulunan VARKAN GEMİ İNŞA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (Vergi No:9230465931) hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 21/12/2023 tarihli ve 2022/915 Esas sayılı dosyasıyla saat 15:43 itibariyle tekrar İFLASINA karar verilmiş ve 2023/13 Esas sayılı dosyasıyla iflası açılmıştır. İİK’nun 166. maddesi gereği ilan ve tebliğ olunur. 27/12/2023″

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