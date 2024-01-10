Ünlü giyim devi iflas etti. 92 mağazası kapanacak

Almanya'da 92 mağazası bulunan ve yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlayan giyim ve perakende zinciri Galeria Karstadt Kaufhof, iflas başvurusunda bulundu.

2020 yılında Kovid-19 salgınından sonra mali zorluklar yaşamaya başlayan Galeria Karstadt Kaufhof, pandeminin sona ermesinden sonra da kendini toparlayamadı.

"BUGÜNÜ AÇIKÇA ÖZGÜRLEŞTİRİCİ BİR DARBE OLARAK GÖRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Galeria Karstadt Kaufhof CEO'su Olivier van den Bossche, "Galeria'nın operasyonel başarısı, eski sahiplik yapısının çerçeve koşulları tarafından yüklenmiştir” diyerek, “Bugünü açıkça özgürleştirici bir darbe olarak görüyoruz. Signa Group'un iflasları Galeria'ya büyük zarar vermekte, devam eden işleri engellemekte ve yüksek kiralar ve pahalı hizmetler nedeniyle gelecekteki gelişim fırsatlarını ciddi şekilde kısıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.

SİGNA GROUP'UN İFLASI GALERİA KARSTADT KAUFHOF'UN İSTİFASINA NEDEN OLDU

Galeria Karstadt Kaufhof'un ana hissedarı olan Signa Group, geçtiğimiz yıl iflas başvurusunda bulunmuştu. Bu durum, Galeria Karstadt Kaufhof'un da mali durumunu olumsuz yönde etkilemişti.

Galeria Karstadt Kaufhof'un iflas başvurusu, Almanlar tarafından ekonomik krizin bir göstergesi olarak görülüyor. Almanya’da son dönemde birçok şirket iflas başvurusunda bulunmuştu.