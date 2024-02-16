Mehmet Şimşek'ten şifreli açıklama. Ekonomistler mesajı çözmeye çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını vurgulayarak “Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Şimşek’in bu açıklamaları akıllarda soru işareti bıraktı. Enflasyonu nasıl düşürecekler hedefe hangi politikayla ulaşacakları piyasalar tarafında merak edilen detay oldu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşan Şimşek ekonomik programın işe yaradığına dair güçlü kanıt olduğunu söyleyerek programın yatırımcı güvenini yeniden sağlamaya, bununla beraber girişleri etkilemeye ve reel efektif kur normalizasyonuna yardımcı olacağını belirtti.

Şimşek ayrıca piyasanın enflasyon beklentilerinin hedefe yaklaştığını ve net portföy girişlerinin seçimlerden sonra ivme kazanacağını söyledi.

Bugün açıklanan yılsonu enflasyon rakamlarına göre yılsonunda enflasyonun yüzde 37,78 olması bekleniyor. Geçtiğimiz ay enflasyon yıllık bazda yüzde 64,86 olarak açıklanmıştı.

Şimşek kesin rakamlara sahip olmamakla birlikte 2023’te Türkiye GSYH’sinin 1,1 trilyon dolara yakın gerçekleşebileceğini söyledi.

Şimşek “Bütçe açığı ve borçlanmada Maastricht kriterlerini başarmayı umut ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Şimşek böyle dese de dün açıklanan bütçe rakamlarını bunu böyle göstermiyor. Merkezi Yönetim bütçesi daha ilk ayda 150,7 milyar lira açık verdiği belirtildi.