Deniz manzarası için kiriş yapmamışlar. Depremde ortadan ikiye ayrılan bina 12 kişiye mezar olmuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan MCG TOWERS’ın ilk duruşması bugün İskenderun Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Yakınlarını kaybeden aileler, davada tek tutuklu sanık olmamasına isyan ederken avukatlar ise “‘Deniz manzarası kaybolmasın’ diye bağlantı kirişleri yapmamışlar. Bu başlı başına suç” dedi.

Birgün'den İlayda Kaya'nın haberine göre, 6 Şubat’ta peş peşe yaşanan depremlerde Hatay’ın İskenderun ilçesinde MCG TOWERS isimli bina, yerle bir oldu. İlk depremde binanın yarısı yıkılırken ikinci depremle binanın kalan yarısı yıkılarak tamamen enkaz haline geldi. Ortadan ikiye ayrılarak yıkılan binanın yıkılmasıyla 12 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. İskenderun Adliyesi’nde bugün sabah 09.00’da görülecek duruşma öncesi aileler adalet talebinde bulundu.

KAÇMA RİSKİ VAR

Yıkılan binada annesini ve babasını kaybeden Süheyl Sümbültepe, BirGün’e yaptığı açıklamada, sahte hukuk raporunun baz alınarak bir bilirkişi raporu hazırlandığını söyledi. Sümbültepe raporun ‘altyapı’ya dikkat çekilerek hazırlandığını ancak binanın ortadan ikiye bölünerek yıkılmasının, üstyapıda kusur olduğuna işaret ettiğini söyledi. Binada statik proje hatası olduğuna dikkat çeken Sümbültepe şunları söyledi:

“İddianameden sonra Konya Teknik Üniversitesi’nin raporuna defalarca itiraz ettik. Sadece ben 33 dilekçe verdim. Depremin şiddeti İskenderun’da 0.4’ten küçüktü. Dolayısıyla İskenderun’da bir ölüm yaşanmamalıydı. Konya Teknik Üniversitesi’nden gelen raporun ucubeliğinin savcı da mahkeme başkanı da farkında. Biz sıfırdan bir rapor hazırlanmasını ve dosyaya girmesini istiyoruz. Statik projede uygunsuzluk var. Tadilat projesi hazırlanmadan, birinci ve ikinci katlara çelik kiriş eklenmesi, üst katlara betonarme kiriş eklemeleri statik projenin uygunsuz olduğunu gösteriyor. Binanın ilk kısmının yıkılması, 12 saat sonra 2. kısmının yıkılması binanın durumunun zeminle alakasız olduğunu gösteriyor. Üstyapıyla ilgili problem var. Statik Proje Müellifi ve kaba inşaatı yapan Mehmet Yılmazlar, hazırlattığı raporla zemin altı işlemini yapan taşeron firmaya ve belediyeye suç atmaya çalışıyor. Binanın zemininde bir sorun yok. Bina batmadı. Zemin üstü ile ilgili bir problem var, binanın yıkılış şekli ortada.”

MCG Tower’ı inşa eden şirketin sahibi olan Muhammet Coşkun Gökkan’ın, ‘dolandırıcılık, uyuşturucu, tehdit’ suçlarından aranırken 2 yıl önce drone destekli bir operasyonla yakalandığını anımsatan Sümbültepe, şöyle devam etti:

“Farklı dosyadan tutuklu olması bizim içimizi rahatlatmıyor çünkü bizim dosyadan tutuklu değil. Diğer dosyalardan tahliye alırsa yeniden ülkeden kaçacak çünkü daha öncede bunun için uğraşmış biri. Sanıkların yurtdışına kaçmalarından korkuyoruz.”

Bugün görülen duruşmaya da destek çağrısı yapan Sümbültepe, “1 yıl geçmesine rağmen hâlâ bilirkişi raporunun doğruluğunu sorguluyoruz. 1999 depreminde depremin büyüklüğüne atıfta bulunup beraat alan kurum, kuruluş, şahıslar bunu başardı, başardıklarını gördüler. Aynı formülü Hatay depreminde uyguluyorlar” dedi.

TEK HEDEFLERİ KAZANÇ

Ailelerin avukatı Bülent Akbay da “Deniz manzarası kaybolmasın diye binayı ayakta tutacak bağlantı kirişleri yapmadılar. Tek hedefleri daireleri daha pahalıya satmaktı. Bununla ilgili belgeler de var. Birinci kata gelince döşemenin eğildiğini görmüşler ve binanın çökeceğini düşünmüşler. Birinci kattan sonra kiriş koymuşlar. Bu kirişlerin bağlatılarını koyarlarsa deniz manzarası bozulacak diye bağlantısız kiriş koydular. Bu da binanın çökmesinin birinci nedeni oldu. Bu da başlı başına suç” dedi.