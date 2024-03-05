Çanakkale'de deprem oldu İstanbul Esenler'deki evin kolonları çatladı. Bir de istanbul'da olsa ne olur...

Çanakkale'nin Yenice İlçesi'nde dün akşam meydana gelen deprem İstanbul, Balıkesir ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. İstanbul Esenler'deki bir binanın kolanları deprem sonrası çatladı. Bu görüntü "Deprem iyi ki İstanbul'da olmadı" dedirtti.