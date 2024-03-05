Çanakkale'de deprem oldu İstanbul Esenler'deki evin kolonları çatladı. Bir de istanbul'da olsa ne olur...

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün akşam saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem, İstanbul, Balıkesir ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Depremde Bursa'da bir kişi ikinci kattan atlayarak hayatını kaybetti.
Çanakkale'ye yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki İstanbul'un Esenler ilçesinde oturan bir vatandaşın evinin kolonları çatladı. Çatlayan kolonları cep telefonunun kamerasıyla çeken vatandaş "Arkadaşlar 4,9 depreminden sonra kolonlar bu şekle geldi. 5. katta oturuyorum. Ekipleri göreve çağırıyorum" dedi.
Binanın yıkılması için başvuruda bulunduklarını, ancak sonuç alamadıklarını belirterek vatandaş, binalarını ekip gönderilmesini istedi.
"DEPREM UZMANLARINI DİNLEYİN"
Çanakkale'deki depremin merkez üssünün İstanbul olmamasını şans olarak değerlendiren bir vatandaş "Deprem normal büyüklükteydi. Hem de İstanbul'a 300 kilometre uzaklıkta oldu. Ya İstanbul'da olsaydı. Kolanları çakleyen bine yerle bir olabilirdi. Can kayıpları yaşanabilirdi. İstanbul'daki tüm binaların elden geçmesi gerekiyor. Aksi halde tahminlerin çok üstünde can kayıpları yaşanabilir" dedi.
Esenler, Bağcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü gibi ilçelerin büyük risk taşıdığını söyleyen vatandaş "Bunu ben değil deprem uzmanları bangır bangır açıklıyor. Önlem alınsın diyor. Ama sözlerini kimse dikkate almıyor. İstanbul'un bir çok ilçesi yerle bir olunca dikkate alırlar. İstanbul büyük tehlikenin içinde" yorumunu yaptı.