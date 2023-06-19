Türkiye’ye kaçan Afgan Türkleri beğenmedi: Neden Almanlar gibi olamıyorsunuz

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de kaçak Afgan- Pakistan sorunu her geçen gün büyüyor. Sınırda çekilen videolar adeta dehşete düşürüyor. Sayıların çoğalması ile toplumda asayiş sorunları artıyor ve huzursuzluk doğuyor.

Kaçak bir Afganın, bir Türk kullanıcının "Almanya'da Türk mahallesi' adlı videosunu alıntılayarak bulunduğu yorumlar dikkat çekti.

Kaçak Afganın "Almanya'da Türkçe yazılar, tabelalar, arabalarda Türkçe müzikler çalıyor... Peki size soruyorum; neden siz orada öyle özgür olabiliyorsunuz. “ dedi.

Videonun devamında ise kaçak Afgan “Almanların olduğu yerde neden istediğiniz yerde istediğiniz isimle market açabiliyorsunuz? Burada bir Afgan market açtı diye Prof. Dr. Ümit Özdağ onu hedef gösterdi. Peki siz neden Almanlar kadar iyi olamıyorsunuz sevgili din kardeşlerim" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ PAYLAŞMIŞTI

Ümit Özdağ, 2021 yılında sosyal medya hesabından, Afganistanlı M.S'nin işlettiği marketin fotoğrafını paylaşarak, "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" demişti. Paylaşımında Afgan genci hedef gösterdiğini savunan birçok kişi, Özdağ'a tepki göstermişti.

Öte yandan 2021 yılında Almanya başvuruları reddedilmiş ve tüm yasal yolları tüketmiş olan Afganların sınır dışı edilmesini istiyordu. Almanya ve beraberindeki 4 ülke mevcut iade anlaşmasının sürdürülmesi çağrısında bulunmuştu.

BİR AFGAN’IN KAÇAK GİRMESİ ALMANYA’YI BİRBİRİNE KATMIŞTI

Alman medyasındaki haberlerde, Berlin Savcılığı'nın "Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinin, Pakistan'daki Alman Büyükelçiliğine sahte pasaportu ve belirsiz kimliğine rağmen 14 yaşındaki Afganlı Muhammed Ali G. adlı kişinin ülkeye girişine izin verilmesi talimatını verdiği" iddiaları hakkında soruşturma başlattığı ifade edilmişti.