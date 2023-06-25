Türk kadınına rahat yok. Sokakta plajda her yerde taciz etmeye devam ediyorlar

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, ne olduğu belli olmayan milyonlarca insanın ülkeye dolmasına sebep olurken, gelenler neredeyse günün her saati yeni bir skandala imza atıyor.

Türk halkı; kadınıyla, çocuğuyla sokaklarda rahat ve güvenli yürüyemezken, özellikle sosyal medyaya sürekli taciz görüntüleri yansıyor.

Bunlardan bir yenisi daha paylaşıldı. Başıboş Kaçak Sorunu isimli hesabın paylaştığı görüntülerde, Pakistanlı bir grubun plajda güneşlenen kadınları gizlice kaydettikleri ortaya çıktı.

Kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan sapkın grubun, sokaklarda gezen kadınları da videoya kaydedip paylaştıkları görüldü.

Savaştan ve iç karışıklıktan kaçtıklarını iddia eden sapkınların, Türk halkının ekonomik darboğazda tatili hayal bile edemediği dönemde, plajda keyif yapmaları ise tepkilere neden oldu.