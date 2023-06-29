Kaçak Afganlardan iğrenç paylaşımlar. Kız çocukları için sapıkça paylaşım

Editör: Ayşe Memiş

İktidarın açık kapı politikası nedeniyle ülke yol geçen hanına döndü. Sınırlardan her gün akın akın kaçakların geçtiği görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.

Afganistan ve Pakistan’dan gelen kaçaklar Türkiye’nin her bölgesine dağıldı. Kaçak Afganların vukuatları bitmiyor.

Kadınları hedefe alan Kaçak Afganlar kadınların uygunsuz görüntülerini çekerek paylaşıyorlar. Kadınları taciz eden Afganların sayısı da gittikçe çoğalıyor. Bir yeni olay da İstanbul’da yaşandı.

İstanbul’a nasıl geldiği belli olmayan iki Afgan’ın paylaşımları gündem oldu.

Afganların küçük kız çocuklarını da paylaştığı görülürken Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e de ağır hakaret içeren paylaşımlar yaptığı görüldü.

Tepki çeken paylaşımların ardından sosyal medya kullanıcıları Afganların sınır dışı edilmesini istedi.

Öte yandan yapılan bir araştırmada, dünyanın en gelişmiş arama motoru olan Google’da ‘Turkish girl’ yani ‘Türk kadını’ aramasının en çok Afganistan ve Pakistan’da yapıldığı ortaya çıkmıştı.