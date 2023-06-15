Afgan Büyükelçi Türkiye'yi ele geçirme yöntemini ağzından kaçırdı. Anadolu'da Türkleri göçmen ilan etti

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Afgan sığınmacıların hepsinin yasadışı yollar ile gelmediklerini iddia etti. Ramin son seçimlerde de oy kullanan Afganların sayısını ise 60-65 bin civarında olduğunu belirtti.

Ankara'da Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinden oluşan bir grup gazeteci ile yaptığı söyleşi de skandal ifadelere imza attı.

Söyleşide sığınmacılar başta olmak üzere birçok konuda düşünceleri dile getiren Ramin, geçtiğimiz seçimlerde de muhalefet partilerinin kampanyasında ‘’tartışmalı ve hedef gösterici’’ açıklamaların, hassas olan ortamı daha da zorlaştırdığını belirtti.

PROBLEM SIĞINMACI DEĞİL EKONOMİ

Büyükelçi Ramin aslında sığınmacıların bir problem olmadığı imasında da bulundu. Ramin’e göre problemlerin asıl nedeni ise ekonomi. Bu konuda da, ‘’Ekonomideki tablo kötüleştiğinde insanlar ile devlet ve hükümet ilişkisinde güven azalıyor. İnsanlar etrafta bir suçlu arıyorlar’’ açıklamalarını yaptı.

TÜRKLER’DE GÖÇMEN

Sığınmacı sorununun aslında dünyanın her yerinde olduğunu belirterek, Türklerin de göçmen olduğu iddiasında bulunan Büyükelçi, ‘’Türkler de Asya'dan buraya göçmeseydi belki bugün Türkiye olmazdı. Göçmenler olmasa ABD de bugünkü Amerika olamazdı.’’ dedi.

60-65 BİN SEÇMEN VAR

Türkiye’deki Afganları 3 kategoriye ayıran Ramin, 50 bin kadar Afgan’ın oturma izni olan düzenli göçmenlerden oluştuğunu belirtirken, yasa dışı şekilde gelen Afganların sadece 100-150 bin kadar olduğunu ama şu anda da 50-60 bin’e kadar düştüğü ifadelerinde bulundu.

Son seçimlerde de sadece 60-65 bin kadar Afgan seçmenin oy kullandığını da belirten Büyükelçi Ramin, sadece 4 bin kadarının son yıllarda mülk satın alarak vatandaşlık aldığı iddiasında bulundu. Geriye kalan Afganların da aslında on yıllardır bu topraklarda yaşadığını savundu.

Sığınmacıların İran yolu ile Türkiye’ye geldiğini söyleyen Ramin, bu sığınmacılara da uluslararası göç derneklerinden maddi yardım geldiğini aktardı.

Gazetecilerin ‘’Bu verilerden nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?’’ sorusuna ise, Göç İdaresi'nin resmi rakamları şeklinde cevap verdi.

CHP 24 BİN DEMİŞTİ

Son seçimlerden sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa eden Onursal Adıgüzel ise seçimlerden hemen önce yaptıkları çalışmalarda, oy kullanacak Afgan sayısını 23.578 olarak belirtmişti.