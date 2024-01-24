Erdoğan'ın bu sözleri tıklanma rekoru kırdı. 'İsveç tam bir terör yuvasıdır. İsveç’i NATO’ya kabul etmeyeceğiz'

İsveç’in NATO’ya üyeliği TBMM’de dün kabul edildi. Meclis’te 346 milletvekili oy kullanırken 287'si kabul oyu verdi. İsveç’in NATO üyeliğine AKP, CHP, MHP, Gelecek ve DEVA 'Evet' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylar önce İsveç ve Finlandiya ile ilgili sözleri tekrar gündem oldu. Sürekli İsveç’i terör yuvası ilan eden ve NATO’ya üyeliğini kabul edilmeyeceğini söyleyen Erdoğan’ın onay vermesi tepki topladı.

Erdoğan katıldığı bir programda, “Bu iki ülke hele hele İsveç kesinlikle tam bir terör yuvasıdır. NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE ERDOĞAN’IN O SÖZLERİ:

Bu iki ülke hakkında hele hele İsveç kesinlikle tam bir terör yuvasıdır.

Bunlar bize silah noktasında yaptırım da uyguladılar. Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmaya düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç'te Finlandiya'da bize aynı numarayı çekecekler

Niye böyle bir gaflete düşelim ki kusura bakmasınlar ve biz de eğer Türkiye isek geçmişte bu delikten bu ülke bir kere sokuldu ama tekrar biz bir daha bu delikten sokulmayı kesinlikle istemiyoruz.

Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz .

Bu İsveç ve Finlandiya bütün bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıran ve onlara yani PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar. Yürüyüşse yürüyüş paçavralarını affedersiniz köprü üstlerine her yere asacaklar.

Şimdi bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip bunlara ciddi manada parasal destekler de

Verip bunlara silah desteği veren bu ülkelerle… kendilerine söyledik dedik ki NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz. Geçmişte girenler girdi…

TIKLANMA REKORU KIRDI

Erdoğan’ın bu sözleri sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. İsveç’in NATO üyeliğine onay verilmesi ülke çapında büyük tepkilere nede olurken siyasi isimler de art arda tepki gösterdi.