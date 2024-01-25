Meclis’te İsveç’e NATO vizesi çıkması sonrası ABD Büyükelçisi’nden F-16 açıklaması

TBMM’de İsveç’e NATO vizesi çıkması sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün içinde nihai imzayı atması beklenirken, ABD’den yeni bir açıklama geldi.

Reuters’e konuşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake, "İsveç'in NATO sürecinin onaylanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı F-16 satışının bildirimini Kongre'ye derhal gönderecek" dedi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün içinde İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin nihai imzayı atacağını tahmin ettiğini ve bunun ABD Kongresi'nin İsveç'e F-16 savaş uçağı satışını onaylaması yönünde adımlar hızlandıracağını söyledi.

Büyükelçi Jeff Flake, resmi onay belgesi Washington'a ulaştığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın derhal Kongre'ye F-16 satışına ilişkin bildirimi göndereceğini söyledi.

Flake Türkiye’de sürecin hızlı işlemesini beklediğini belirterek, "Türkiye'de Meclis harekete geçtiğine göre Türkiye'nin beklemesi için hiçbir neden göremiyorum. Dolayısıyla bu Washington'a iletilir iletilmez, F-16 satışlarına ilişkin Kongre'ye gerekli bildiriminin gerçekleşmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.